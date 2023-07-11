Осудивший СВО Хамиль из ростовской группы «Каста» перенес остановку сердца и кому

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Портал РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Андрея Пасечного рассказал, что в конце июня участник группы «Каста» из Ростова пережил остановку сердца и кому.
По словам артиста, 20 июня он вышел на пробежку, закончившуюся сердечным приступом и комой. Артист перенес срочное шунтирование сердца в городе Порту и находится на реабилитации.
«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности», — пообещал музыкант.
Обращаем внимание, что некоторые участники группы «Каста» высказались против СВО и перебрались за границу, где продолжают свою концертную деятельность.
Напомним, ранее в Ростове появились баннеры порнографичесного характера с участием коллеги Хамиля рэпера Влади и украинского президента Владимира Зеленского.