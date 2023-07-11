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Осудивший СВО Хамиль из ростовской группы «Каста» перенес остановку сердца и кому

11 июля 2023, 15:41
Фото: соцсети
Осудивший СВО Хамиль из ростовской группы "Каста" перенес остановку сердца и кому
У ростовчанина Андрея Пасечного, известного как Хамиль из «Касты», остановилось сердце во время пробежки, о своем опыте и лечении музыкант рассказал в соцсетях.

Портал РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Андрея Пасечного рассказал, что в конце июня участник группы «Каста» из Ростова пережил остановку сердца и кому.

По словам артиста, 20 июня он вышел на пробежку, закончившуюся сердечным приступом и комой. Артист перенес срочное шунтирование сердца в городе Порту и находится на реабилитации.

«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности», — пообещал музыкант.

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Обращаем внимание, что некоторые участники группы «Каста» высказались против СВО и перебрались за границу, где продолжают свою концертную деятельность.

Напомним, ранее в Ростове появились баннеры порнографичесного характера с участием коллеги Хамиля рэпера Влади и украинского президента Владимира Зеленского.

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