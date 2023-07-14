Тогда один из полицейских стал отвлекать девушку беседой, он убеждал ее в опрометчивости решения. Тем временем два других стража правопорядка незаметно поднялись на крышу, дождались момента, когда девушка отвлечется, схватили ее и отнесли на безопасное расстояние от крыши.