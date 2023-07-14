Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Девушка в Таганроге решила покончить собой и поднялась на крышу многоэтажного дома на улице Жукова. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранительные органы начали переговоры с девушкой, однако та от своего намерения отказываться не собиралась.
Тогда один из полицейских стал отвлекать девушку беседой, он убеждал ее в опрометчивости решения. Тем временем два других стража правопорядка незаметно поднялись на крышу, дождались момента, когда девушка отвлечется, схватили ее и отнесли на безопасное расстояние от крыши.
После этого горожанку забрала скорая помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Тем временем в Ростове врачи спасли от передозировки таблетками экс-главы Ростовского областного суда Елену Золотареву.