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Полицейские в Ростовской области стащили с крыши девушку, решившую покончить собой

14 июля 2023, 14:08
Фото: 61.мвд.рф
Полицейские в Ростовской области стащили с крыши девушку, решившую покончить собой
В Таганроге полицейские смогли спасти девушку, решившую покончить собой, рассказали в МВД по Ростовской области.

Девушка в Таганроге решила покончить собой и поднялась на крышу многоэтажного дома на улице Жукова. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранительные органы начали переговоры с девушкой, однако та от своего намерения отказываться не собиралась.

Тогда один из полицейских стал отвлекать девушку беседой, он убеждал ее в опрометчивости решения. Тем временем два других стража правопорядка незаметно поднялись на крышу, дождались момента, когда девушка отвлечется, схватили ее и отнесли на безопасное расстояние от крыши.

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После этого горожанку забрала скорая помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем в Ростове врачи спасли от передозировки таблетками экс-главы Ростовского областного суда Елену Золотареву.

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