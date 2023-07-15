Признаюсь, тогда все происходящее на арене мне было неинтересно. Я ждал выступления лишь одного человека − Олега Попова. Когда же он появился, то у меня от счастья перехватило дыхание. Добрый волшебник был в нескольких метрах от меня. Помню, когда мы с родителями в антракте пошли в буфет, то в фойе цирка неожиданно увидели Олега Попова. Его окружили дети. Тогда не было мобильных телефонов или других гаджетов, которыми можно фотографировать. Дети протягивали Олегу Попову программки, а он на них расписывался. У нас не было программки. И я очень расстроился, так как понял, что не получу автограф любимого клоуна. Неожиданно он подошел ко мне и протянул какой-то маленький светящийся шарик. И буквально тут же ушел за кулисы. Вот это было счастье!