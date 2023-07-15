Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Вспомните известные и незабываемые фотографии танка, стоящего в воротах цирка. Какой-то сюрреализм, если честно. Но было именно так.
В Интернете появились тут же мемы и анекдоты на тему взятия ЧВК «Вагнер» Ростовского цирка. Что касается ростовчан, то они вели себя по-разному. Кто-то с «вагнеровцами» делал селфи, братался, а кто-то, особенно пожилые люди и пенсионеры, ругали солдат Евгения Пригожина за то, что они устроили такое в городе. Кстати, танки действительно попортили дороги в Ростове. И все же это счастье, что все разрешилось мирно.
Все эти драматические события вызвали пристальный интерес в мире к нашему городу и к… Ростовскому цирку.
Думаю, что и нам, ростовчанам, история цирка не менее важна и интересна. Дело в том, что он в нашем городе был популярен всегда. Но здание стационарное и постоянное появилось не сразу.
К нам приезжали шапито, передвижные цирки. Первый балаган, который был предназначен для выступления бродячих артистов, появился в Ростове на площади еще перед деревянным тогда Рождественским собором.
Затем был открыт в городском саду деревянный летний театр-балаган, принадлежащий ростовскому купцу и голове Александру Садомцеву. Потом на его месте соорудили деревянное стационарное здание. Здесь также выступали передвижные цирки- шапито. Кстати, эти цирки появлялись в разных местах города. Конечно, это были в основном центральные площади.
Выступали бродячие цирки также в городском саду за театром Гайрабетова (приблизительно там, где сейчас находится шахматный павильон парка отдыха имени М. Горького), в летнем саду Коммерческого клуба (ныне парк отдыха имени 1 Мая), на Ростово-Нахичеванской меже (ныне Театральная площадь), именно здесь цирковые представления устраивались во время праздников и ярмарочных гуляний.
Ростовский краевед Оксана Мордовина в работе «Развлечения дореволюционного Ростова» пишет:
«Город принимал множество гастролей. В Ростов приезжал механический театр итальянца Тарвитт. На Садовой улице, рядом со зданием зимнего театра, возводился деревянный балаган, в котором проводились представления. Это были кукольные представления, изображавшие какие-то знаковые мировые события.
«Отдавая долг справедливости, сознаемся откровенно, что нам не приходилось видеть театра столь практично устроенного в механическом отношении! В 1-м отделении представлены были терраса приморского города Неграпонта (в Греции), стены которого омываются волнами Средиземного моря, так что зрители видят искусственное ударение волн, с плавающими кораблями, пароходами с огнем, матросами, бегающими по мачтам… Плавающие лебеди, допотопные животные, морские чудовища, взрыв турецкого броненосца и прочее… С таким усовершенствованным механизмом, что вкус даже самого изысканного механика, полагаем, может остаться весьма удовлетворительным…» − описывал свои впечатления один из журналистов ростовской газеты «Приазовский край».
Конечно, после октябрьской революции 1917 года все цирки были национализированы. Считается, что первым государственным в Ростове был цирк, построенный борцом Климентом Булем в 1922 году. Располагался он на месте нынешнего отеля «Дон Плаза». Цирк был сезонным, если так можно выразиться, так как работал только в теплое время года.
Затем, в 1930 году, в городе появился Ростовский-на-Дону государственный мюзик-холл, который разместился по адресу: Энгельса, 53 (Большая Садовая).
После освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков цирк находился на площадке в саду «Арс» (за современным зданием Дворца творчества детей и молодежи).
И наконец в августе 1957 года Ростовский государственный цирк переехал в новое стационарное здание на проспекте Буденновском, 45. Цирк был построен по проекту архитекторов Г. А. Петрова и А. В. Барулина. Первым директором был Гавриил Алиев.
У этого места тоже своя интересная история. Еще в девятнадцатом веке в центре города большой участок земли, который располагался между Таганрогским проспектом (ныне Буденновский), Сенной улицей (ныне Максима Горького) и Почтовым переулком (переулок Островского), принадлежал купцам Машонкиным. В конце девятнадцатого века здесь были построены деревянный цирк-театр и кафе-шантан «Буфф». Кстати, у этого здания цирка был существенный недостаток. Помещение было пожароопасным.
В итоге это деревянное здание в начале двадцатого века снесли. И на его месте был открыт Машонкинский театр. Этот театр был достаточно большим, в нем могли ставить спектакли, устраивать цирковые представления. Впоследствии это здание пережило ряд реконструкций. Здесь разместился так называемый Большой театр, который какое-то время даже считался главным театром Ростова. Потом сюда перевели артистов театра имени Луначарского (бывшего Асмоловского театра). Дело в том, что труппа осталась без помещения, так как пожар уничтожил старое здание театра.
Затем Большой театр со всеми вновь прибывшими актерами переезжает в здание нового театра имени М. Горького.
А старое здание, в котором ранее располагался Машонкинский театр, отдают Театру музыкальной комедии. Но, к несчастью, во время Великой Отечественной войны здание театра сгорело.
История цирка, конечно, очень интересна. Но для меня цирк − это праздник детства, ожившая сказка наяву.
Именно в Ростовском цирке в детстве я имел счастливую возможность смотреть выступления легендарных клоунов, которых очень любил, − Юрия Никулина и Олега Попова.
Особенно хорошо помню, как, будучи маленьким мальчиком, был со своими родителями на выступлении Олега Попова. Тогда он с большим успехом гастролировал в нашем городе. Для меня это было настоящим чудом. Попова я считал не просто клоуном, а добрым волшебником. Его ведь и правда называли «солнечным клоуном», потому как он каждое свое выступление превращал в волшебство, заставляя детей и взрослых верить в добро, в то, что сказка всегда хорошо кончается.
Признаюсь, тогда все происходящее на арене мне было неинтересно. Я ждал выступления лишь одного человека − Олега Попова. Когда же он появился, то у меня от счастья перехватило дыхание. Добрый волшебник был в нескольких метрах от меня. Помню, когда мы с родителями в антракте пошли в буфет, то в фойе цирка неожиданно увидели Олега Попова. Его окружили дети. Тогда не было мобильных телефонов или других гаджетов, которыми можно фотографировать. Дети протягивали Олегу Попову программки, а он на них расписывался. У нас не было программки. И я очень расстроился, так как понял, что не получу автограф любимого клоуна. Неожиданно он подошел ко мне и протянул какой-то маленький светящийся шарик. И буквально тут же ушел за кулисы. Вот это было счастье!
Очень приятно, что сегодня памятник Олегу Попову установлен возле здания нашего цирка. Ведь именно на гастролях в нашем городе в 2016 году легендарный клоун скончался. Автор памятника − известный ростовский скульптор Светлана Букке.
Наш цирк давно уже стал брендом города, а для многих детей окном в чудесный и неповторимый сказочный мир, в котором царствуют добрые клоуны, гимнасты, канатоходцы и дрессировщики со своими милыми животными. Хотелось бы, чтобы так было всегда.
Георгий Багдыков