rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Изображение материала

Предприниматель «отжал» у администрации Краснодара детскую базу отдыха в бухте Инал

24 июля 2023, 15:34
Фото: pxhere.com
Предприниматель «отжал» у администрации Краснодара детскую базу отдыха в бухте Инал
Администрация Краснодара проиграла в суде борьбу за детскую базу отдыха в курортной бухте Инал из-за бездействия чиновников, сообщил депутат Гордумы Александр Сафронов.

Напомним, имущество базы отдыха в бухте Инал, которая вместе с землей находилась в собственности администрации Краснодара, было сдано в аренду некому предпринимателю. Через три года по решению суда ему удалось получить право преимущественного выкупа всех строений на участке. Обжаловать решение мэрия не стала.

С февраля прошлого года депутаты пытались помешать передаче базы в частные руки. Но накануне городская администрация всё же проиграла борьбу в суде.

По мнению депутата, муниципалитет лишился объекта по недосмотру чиновников, фактически не следившими за тем, как арендатор использует имущество.

«По всей видимости, аренда была фиктивной — в деле есть справки, что имущество не использовалось, база деятельность не вела, курортный сбор не уплачивался», — отмечает он.

По мнению народного избранника, коммерсанты впоследствии также могут попытаться выкупить землю не только на территории бухты, но и в Краснодаре.

Сафронов собирается обратиться в прокуратуру с просьбой проанализировать действия чиновников.

«База стоимостью более пяти миллионов рублей ушла из муниципальной собственности. А администрация даже не попробовала побороться. Теперь там не будут бесплатно отдыхать дети учителей, работников культуры и других бюджетников», — заключил он.

Читайте также:
Дело об аксайских рынках будут рассматривать в Ростовском гарнизонном судеРостовчане обратились в суд для возвращения рощи СКА статуса городского лесаВ истории с выкупом квартир в аварийном доме на Кривошлыковском поставлена точка
#Имущество#Земельный участок#Частная собственность#Городская администрация#Муниципальная земля#Последние новости Кубани на сегодня#Краснодарский край#Краснодар
Подпишитесь
ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции
Сегодня, 06:21
Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона
Сегодня, 05:58
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Сегодня, 05:19
«Газель» частично утонула на дороге в Батайске
Сегодня, 04:54
Батайск ушел под воду после сильного ливня 23 июля
Вчера, 14:52
Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана
Сегодня, 04:43