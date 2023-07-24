Напомним, имущество базы отдыха в бухте Инал, которая вместе с землей находилась в собственности администрации Краснодара, было сдано в аренду некому предпринимателю. Через три года по решению суда ему удалось получить право преимущественного выкупа всех строений на участке. Обжаловать решение мэрия не стала.