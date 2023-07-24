Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Напомним, имущество базы отдыха в бухте Инал, которая вместе с землей находилась в собственности администрации Краснодара, было сдано в аренду некому предпринимателю. Через три года по решению суда ему удалось получить право преимущественного выкупа всех строений на участке. Обжаловать решение мэрия не стала.
С февраля прошлого года депутаты пытались помешать передаче базы в частные руки. Но накануне городская администрация всё же проиграла борьбу в суде.
По мнению депутата, муниципалитет лишился объекта по недосмотру чиновников, фактически не следившими за тем, как арендатор использует имущество.
«По всей видимости, аренда была фиктивной — в деле есть справки, что имущество не использовалось, база деятельность не вела, курортный сбор не уплачивался», — отмечает он.
По мнению народного избранника, коммерсанты впоследствии также могут попытаться выкупить землю не только на территории бухты, но и в Краснодаре.
Сафронов собирается обратиться в прокуратуру с просьбой проанализировать действия чиновников.
«База стоимостью более пяти миллионов рублей ушла из муниципальной собственности. А администрация даже не попробовала побороться. Теперь там не будут бесплатно отдыхать дети учителей, работников культуры и других бюджетников», — заключил он.