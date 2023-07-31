Какие проблемы могут грозить заемщикам из Ростовской области кредитные каникулы

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Начиная с 2020 года, когда часть россиян столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии, кредитные каникулы стали спасительной мерой для многих. Люди лишались работы и дохода, не могли погасить задолженность по кредитам. Банкротство в этом случае считается не самым лучшим вариантом, так как это может привести к потере имущества и испорченной кредитной истории.
Каникулы возможно ввести при определенных условиях. Сумма кредита не должна превышать установленный лимит, который может быть недоступен для большинства населения, особенно при таких высоких ценах на автомобили и недвижимость. Кроме того, необходимо представить документальное подтверждение о снижении доходов на 30 и более процентов, при сравнении среднемесячных доходов за прошлый год и текущий месяц.
Хотя кредитные каникулы предоставляют больше времени для погашения кредитов, следует помнить о некоторых негативных аспектах. Например, проценты по кредиту продолжают начисляться на протяжении всего периода каникул, что приводит к увеличению общей суммы задолженности. Кроме того, они могут стать причиной новых финансовых проблем, если человек не сможет вернуться к нормальному режиму платежей после окончания каникул.
В целом, кредитные каникулы являются полезным инструментом для помощи людям в трудной финансовой ситуации. Однако, как и с любым кредитным продуктом, следует тщательно взвесить все плюсы и минусы перед принятием решения о каникулах.
Новый закон о кредитных каникулах, подписанный Владимиром Путиным, имеет несколько отличий от предыдущей версии. Теперь нет срока подачи заявления — каникулы становятся бессрочными, лимиты пересмотрены в сторону увеличения, а снижение доходов рассматривается не по одному предыдущему месяцу, а по двум, которые сравниваются со средним доходом за 12 предшествующих месяцев без привязки к году.
Также теперь кредитные каникулы будут доступны людям, проживающим в регионах с чрезвычайной ситуацией, которые потеряли имущество и живут в плохих условиях. Однако новые условия начнут действовать только с 1 января 2024 года.
Важно отметить, что закон не распространяется на ипотечные кредиты. Теперь покупателям новых квартир следует быть осторожнее с планированием финансов.
Кредитные каникулы — это не освобождение от обязательств и не подарок малоимущим. Перенося платежи на будущее, нужно помнить, что вы увеличиваете переплату по займу, так как банки продолжают начислять проценты по полной ставке. Кроме того, льготный период будет доступен только для кредитов, оформленных до 1 января 2024 года.
По оценке Центрального Банка, задолженность россиян перед банками значительно возросла, превысив 30 трлн рублей. Рост задолженности составил 12,3% с начала года, а объем просрочки также увеличился. Кредитные каникулы являются вынужденной мерой, свидетельствующей о сложной экономической ситуации. Они предоставляют временное облегчение, но необходимо помнить, что долг все равно придется вернуть с дополнительными расходами.