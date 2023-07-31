Какие проблемы могут грозить заемщикам из Ростовской области кредитные каникулы

Каникулы возможно ввести при определенных условиях. Сумма кредита не должна превышать установленный лимит, который может быть недоступен для большинства населения, особенно при таких высоких ценах на автомобили и недвижимость. Кроме того, необходимо представить документальное подтверждение о снижении доходов на 30 и более процентов, при сравнении среднемесячных доходов за прошлый год и текущий месяц.