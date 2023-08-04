Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Местного жителя оштрафовали на крупную сумму за совершенное преступление, но он не спешил перечислять деньги.
Судебный пристав-исполнитель оповестил должника о возбуждении исполнительном производстве и объяснил ему обязанность выплатить требуемую сумму.
Также должника предупредили о более серьезном наказании. Чтобы этого избежать, он полностью оплатил уголовный штраф.
После этого исполнительное производство в отношении должника было завершено.
Ранее в Ростове суд взыскал почти 3 миллиона рублей с магазина французских трусов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.