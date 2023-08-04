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Коррупционера заставили заплатить 2,5 млн рублей в Ростовской области

4 августа 2023, 09:55
Фото: Midjourney
Коррупционера заставили заплатить 2,5 млн рублей в Ростовской области
В Ростовской области взыскали 2,5 миллиона рублей в качестве уголовного штрафа за коррупционное преступление, сообщили в региональном УФССП.

Местного жителя оштрафовали на крупную сумму за совершенное преступление, но он не спешил перечислять деньги.

Судебный пристав-исполнитель оповестил должника о возбуждении исполнительном производстве и объяснил ему обязанность выплатить требуемую сумму.

Также должника предупредили о более серьезном наказании. Чтобы этого избежать, он полностью оплатил уголовный штраф.

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После этого исполнительное производство в отношении должника было завершено.

Ранее в Ростове суд взыскал почти 3 миллиона рублей с магазина французских трусов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Коррупция#Уголовный штраф#Ростовская область#Исполнительное производство#Судебный пристав#Французские трусы#Илья Протвинов
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