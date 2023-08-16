Стало известно о задержании двух депутатов в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Говорится, что им якобы вменяют внесение недостоверной информации в заключение по публичным слушаниям. Но подробности этого дела не раскрываются.
В партии выразили уверенность, что депутатов преследуют за их деятельность.
«Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования», — говорится в публикации. Но никакой официальной информации о задержании не поступало.
В партии уточнили, что операция по задержанию депутатов прошла 14 августа.
Ранее ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.