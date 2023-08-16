rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Стало известно о задержании двух депутатов в Ростовской области

Стало известно о задержании двух депутатов в Ростовской области

16 августа 2023, 06:52
Фото: 1MI
Стало известно о задержании двух депутатов в Ростовской области
В Ростовской области задержали главу Миллеровского горпоселения Виталия Абакумова и местного депутата Василия Кугута, сказано в Telegram-канале одной из партий.

Говорится, что им якобы вменяют внесение недостоверной информации в заключение по публичным слушаниям. Но подробности этого дела не раскрываются.

В партии выразили уверенность, что депутатов преследуют за их деятельность.

Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО
Узнать подробнее
Виталий АбакумовВиталий Абакумов
Виталий Абакумов
Фото: миллерово-гп.рф

«Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования», — говорится в публикации. Но никакой официальной информации о задержании не поступало.

В партии уточнили, что операция по задержанию депутатов прошла 14 августа.

Ранее ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВОДепутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалийДепутат Госдумы объяснил запрет Верховного суда на УЗИ без направления врача
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Задержание#Глава Миллеровского горпоселения#Депутат собрания#Недостоверная информация#Публичные слушания#Партия#Деятельность депутата#Преследование
Подпишитесь
В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова
Сегодня, 07:33
Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару
14 августа, 14:20
В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной
Сегодня, 07:35
Юрист Мартынов рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение Дона
Сегодня, 07:24
Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани
Сегодня, 06:33
«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области
Сегодня, 06:50