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Публичные слушания

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Март
В Ростове изменят Правила землепользования и застройки города
Общественные слушания назначены в Ростове по вопросу изменения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города, сообщается на сайте городской администрации.
14 марта, 10:34
Ноябрь 2023
Статус участка могут сменить в Ростове после скандала с уничтожением деревьев в роще
14 ноября 2023, 07:09
«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья
13 ноября 2023, 08:50
Август 2023
В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова
16 августа 2023, 07:33
Стало известно о задержании двух депутатов в Ростовской области
16 августа 2023, 06:52

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