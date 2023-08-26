Ростовская область передала матрасы и одеяла военному подразделению в ДНР

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:18
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев доставил новую партию необходимой помощи для одного из военных подразделений, которое находится в Донецкой Народной Республике. В составе груза были матрасы, одеяла и питьевая вода, приобретенные заранее.
Подразделение в настоящее время находится в режиме ротации, поэтому потребовалось дополнительное имущество. Оно позволит обеспечить всем необходимым бойцов, количество которых выросло за последнее время.
Михаил Корнеев также провел рабочую встречу с руководством данного воинского подразделения и местными властями. Они обсудили текущую ситуацию и вопросы о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее в Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.