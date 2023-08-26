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Ростовская область передала матрасы и одеяла военному подразделению в ДНР

Ростовская область передала матрасы и одеяла военному подразделению в ДНР

26 августа 2023, 06:06
Фото: 1MI
Из Ростовской области в ДНР доставили необходимую помощь военному подразделению, сообщили в правительстве региона.

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев доставил новую партию необходимой помощи для одного из военных подразделений, которое находится в Донецкой Народной Республике. В составе груза были матрасы, одеяла и питьевая вода, приобретенные заранее.

Подразделение в настоящее время находится в режиме ротации, поэтому потребовалось дополнительное имущество. Оно позволит обеспечить всем необходимым бойцов, количество которых выросло за последнее время.

В Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона
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Михаил Корнеев также провел рабочую встречу с руководством данного воинского подразделения и местными властями. Они обсудили текущую ситуацию и вопросы о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее в Ростовской области создали штаб помощи для переселенцев из Херсона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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