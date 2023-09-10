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Published Сегодня, 17:27

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Updated Сегодня, 17:29

В Ростове иномарка влетела в фонарный столб, погиб один пассажир

В Ростове иномарка влетела в фонарный столб, погиб один пассажир

10 сентября 2023, 17:27
Фото: гибдд по Ростовской области
В Ростове иномарка влетела в фонарный столб, погиб один пассажир
В Ростове два человека пострадали в результате столкновения иномарки с фонарным столбом, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В воскресенье, 10 сентября, в 12.45 мск в Ростове на улице Шеболдаева произошла авария с двумя пострадавшими, один из них погиб в больнице.

По предварительной информации, 66-летний водитель Chevrolet Lacetti ехал в сторону проспекта Ленина, когда утратил контроль над автомобилем и врезался в фонарный столб.

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В результате столкновения пострадали 33-летний мужчина и 68-летняя женщина, их доставили в больницу, но жизнь молодого пассажира все равно прервалась.

Полиция будет выяснять обстоятельства аварии.

Ранее водитель «Лады» попал в больницу, после того как въехал в опору ЛЭП.

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