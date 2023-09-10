В Ростове иномарка влетела в фонарный столб, погиб один пассажир

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В воскресенье, 10 сентября, в 12.45 мск в Ростове на улице Шеболдаева произошла авария с двумя пострадавшими, один из них погиб в больнице.
По предварительной информации, 66-летний водитель Chevrolet Lacetti ехал в сторону проспекта Ленина, когда утратил контроль над автомобилем и врезался в фонарный столб.
В результате столкновения пострадали 33-летний мужчина и 68-летняя женщина, их доставили в больницу, но жизнь молодого пассажира все равно прервалась.
Полиция будет выяснять обстоятельства аварии.
Ранее водитель «Лады» попал в больницу, после того как въехал в опору ЛЭП.