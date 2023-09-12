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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь

Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь

12 сентября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь
В Ростовской области началась прививочная кампания против гриппа, а в регион уже доставили свыше 270 тысяч доз вакцины. Как защитить себя от болезни и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

Где сделать прививку от гриппа?

На территории Ростовской области начали делать прививки от гриппа, а необходимые для этого препараты закупили на федеральные и областные деньги. Пройти вакцинацию можно в поликлинике, расположенной рядом с местом жительства.

На текущий момент область получила 272,5 тысячи доз вакцины. Из этого количества около 182 тысячи предназначены для детей.

Кто может сделать прививку от гриппа

Вакцина от гриппа предусмотрена для следующих категорий граждан:

  1. Детей в возрасте от шести месяцев:
  2. Студентов;
  3. Сотрудников медучреждений;
  4. Работников транспортной отрасли и коммунальщиков;
  5. Тех, кто ждет ребенка;
  6. Пенсионеров;
  7. Граждан, подлежащих призыву на военную службу;
  8. Тех, у кого есть хронические заболевания.

Когда можно сделать прививку от гриппа

В этом сезоне, когда грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции начали активно распространяться, планируется привить 60% жителей региона.

Для того, чтобы люди успели получить иммунитет к началу массовой заболеваемости, самое подходящее время для проведения вакцинации от гриппа — конец августа-октябрь.

Губернатор Василий Голубев уже распорядился направить около 18 миллионов рублей, чтобы закупить дополнительные дозы вакцин от этой болезни.

Губернатор Василий Голубев уже распорядился направить около 18 миллионов рублей, чтобы закупить дополнительные дозы вакцин от этой болезни.Губернатор Василий Голубев уже распорядился направить около 18 миллионов рублей, чтобы закупить дополнительные дозы вакцин от этой болезни.
Губернатор Василий Голубев уже распорядился направить около 18 миллионов рублей, чтобы закупить дополнительные дозы вакцин от этой болезни.
Фото: donland.ru

Как работает вакцина против гриппа

Вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к столкновению с вирусом и уменьшить вероятность заболевания, а также появления осложнений, если человек все же заболел. Препарат дает возможность организму получить хорошую защиты от гриппа.

Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе
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Стоит напомним, что эта болезнь очень быстро распространяется и больной человек способен заразить здорового, даже если практически не взаимодействовали. Именно поэтому каждую зиму весь мир страдает от массовой заболеваемости.

Каждый год вирус гриппа меняется, поэтому невозможно один раз переболеть и быть защищенным от него на всю жизнь.

Сколько сохраняется иммунитет к гриппу после прививки

Иммунитет, как правило, формируется через две недели после вакцинации и сохраняется до одного года. Риск заболевания у привитого человека минимальный, но если все-таки это происходит, то болезнь протекает в легкой форме, сокращается ее продолжительность.

Риск заболевания у привитого человека минимальный, но если все-таки это происходит, то болезнь протекает в легкой форме, сокращается ее продолжительность.Риск заболевания у привитого человека минимальный, но если все-таки это происходит, то болезнь протекает в легкой форме, сокращается ее продолжительность.
Риск заболевания у привитого человека минимальный, но если все-таки это происходит, то болезнь протекает в легкой форме, сокращается ее продолжительность.
Фото: 1MI

Симптомы гриппа

Грипп всегда имеет острое начало, когда у человека резко ухудшается состояние, появляется слабость и повышается температура тела. Заболевание может развиваться в легкой, средней и тяжелой формах. К гриппу относят следующие симптомы:

  1. Температура может подняться до 39 градусов;
  2. Появляются головные боли;
  3. Ощущается боль в мышцах и суставах.
  4. Человеку холодного и он быстро утомляется;
  5. Кашель, насморк или заложенный нос.

Как не заболеть гриппом

Самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Она дает иммунитет против болезни и имеет высокую эффективность.

Что делать при заражении гриппом

При первых признаках заболевания гриппом важно оставаться дома, чтобы не передавать инфекцию другим людям. Необходимо сразу обратиться к врачу.

Для предотвращения распространения инфекции пациента нужно изолировать от здоровых людей, если возможно, выделить ему отдельную комнату.

Детей нельзя отправлять в школу или детский сад, чтобы никого не заразить и не получить осложнения. При гриппе очень важно соблюдать постельный режим, потому что заболевание может оказать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и иммунную системы организма.

Самолечение при гриппе неприемлемо, только врач должен провести диагностику и назначить соответствующее лечение, учитывая состояние и возраст пациента.

Чтобы быстрее выздороветь, нужно строго следовать всем рекомендациям медиков и принимать вовремя назначенные препараты. Кроме того, рекомендуется пить больше жидкости, подойдут чай или морс.

Кроме того, рекомендуется пить больше жидкости, подойдут чай или морс.Кроме того, рекомендуется пить больше жидкости, подойдут чай или морс.
Кроме того, рекомендуется пить больше жидкости, подойдут чай или морс.
Фото: 1MI

Чем опасен грипп

Большинство людей страдают от гриппа всего несколько дней, но у некоторых болезнь может протекать серьезнее и привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти.

Грипп может усугубить уже имеющиеся хронические заболевания, а также вызвать различные осложнения:

  1. Проблемы с легкими (пневмония, бронхит);
  2. Отит, синусит, насморк, трахеит;
  3. Миокардит, перикардит;
  4. Менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии;

Чтобы избежать возможных осложнений, очень важно проводить профилактику гриппа и правильно лечить саму болезнь.

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