Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь

В Ростовской области началась прививочная кампания против гриппа, а в регион уже доставили свыше 270 тысяч доз вакцины. Как защитить себя от болезни и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

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