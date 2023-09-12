Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
На территории Ростовской области начали делать прививки от гриппа, а необходимые для этого препараты закупили на федеральные и областные деньги. Пройти вакцинацию можно в поликлинике, расположенной рядом с местом жительства.
На текущий момент область получила 272,5 тысячи доз вакцины. Из этого количества около 182 тысячи предназначены для детей.
Вакцина от гриппа предусмотрена для следующих категорий граждан:
В этом сезоне, когда грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции начали активно распространяться, планируется привить 60% жителей региона.
Для того, чтобы люди успели получить иммунитет к началу массовой заболеваемости, самое подходящее время для проведения вакцинации от гриппа — конец августа-октябрь.
Губернатор Василий Голубев уже распорядился направить около 18 миллионов рублей, чтобы закупить дополнительные дозы вакцин от этой болезни.
Вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к столкновению с вирусом и уменьшить вероятность заболевания, а также появления осложнений, если человек все же заболел. Препарат дает возможность организму получить хорошую защиты от гриппа.
Стоит напомним, что эта болезнь очень быстро распространяется и больной человек способен заразить здорового, даже если практически не взаимодействовали. Именно поэтому каждую зиму весь мир страдает от массовой заболеваемости.
Каждый год вирус гриппа меняется, поэтому невозможно один раз переболеть и быть защищенным от него на всю жизнь.
Иммунитет, как правило, формируется через две недели после вакцинации и сохраняется до одного года. Риск заболевания у привитого человека минимальный, но если все-таки это происходит, то болезнь протекает в легкой форме, сокращается ее продолжительность.
Грипп всегда имеет острое начало, когда у человека резко ухудшается состояние, появляется слабость и повышается температура тела. Заболевание может развиваться в легкой, средней и тяжелой формах. К гриппу относят следующие симптомы:
Самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Она дает иммунитет против болезни и имеет высокую эффективность.
При первых признаках заболевания гриппом важно оставаться дома, чтобы не передавать инфекцию другим людям. Необходимо сразу обратиться к врачу.
Для предотвращения распространения инфекции пациента нужно изолировать от здоровых людей, если возможно, выделить ему отдельную комнату.
Детей нельзя отправлять в школу или детский сад, чтобы никого не заразить и не получить осложнения. При гриппе очень важно соблюдать постельный режим, потому что заболевание может оказать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и иммунную системы организма.
Самолечение при гриппе неприемлемо, только врач должен провести диагностику и назначить соответствующее лечение, учитывая состояние и возраст пациента.
Чтобы быстрее выздороветь, нужно строго следовать всем рекомендациям медиков и принимать вовремя назначенные препараты. Кроме того, рекомендуется пить больше жидкости, подойдут чай или морс.
Большинство людей страдают от гриппа всего несколько дней, но у некоторых болезнь может протекать серьезнее и привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти.
Грипп может усугубить уже имеющиеся хронические заболевания, а также вызвать различные осложнения:
Чтобы избежать возможных осложнений, очень важно проводить профилактику гриппа и правильно лечить саму болезнь.