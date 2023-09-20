Unigreen Energy отложила строительство солнечной электростанции в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Структура Unigreen Energy отложила строительство первой в Ростовской области солнечной электростанции. Компания решила изменить сроки и параметры реализации проекта.
Представители Unigreen Energy заявили «Интерфаксу», что все еще заинтересованы в реализации проекта. Однако определиться со сроками они смогут «после решения ряда стратегических и организационных вопросов».
Построить солнечную электростанцию планировалось в Гуково. Компания Unigreen Energy выиграла в закупках на реализацию проекта еще в 2021 году. Инвестиции в строительство оценивались в два миллиарда рублей.
Власти Ростовской области рассчитывали, что мощность электростанции составит 25 мегаватт.