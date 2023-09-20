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Updated Сегодня, 10:38

Unigreen Energy отложила строительство солнечной электростанции в Ростовской области

Unigreen Energy отложила строительство солнечной электростанции в Ростовской области

20 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Unigreen Energy отложила строительство солнечной электростанции в Ростовской области
Структура Unigreen Energy отложила строительство первой на в Ростовской области солнечной электростанции, пишут СМИ.

Структура Unigreen Energy отложила строительство первой в Ростовской области солнечной электростанции. Компания решила изменить сроки и параметры реализации проекта.

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Представители Unigreen Energy заявили «Интерфаксу», что все еще заинтересованы в реализации проекта. Однако определиться со сроками они смогут «после решения ряда стратегических и организационных вопросов».

Построить солнечную электростанцию планировалось в Гуково. Компания Unigreen Energy выиграла в закупках на реализацию проекта еще в 2021 году. Инвестиции в строительство оценивались в два миллиарда рублей.

Власти Ростовской области рассчитывали, что мощность электростанции составит 25 мегаватт.

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#Общество#Бизнес#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Экология в Ростовской области#Солнечная электростанция в Ростовской области
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