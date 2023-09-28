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Чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питание

Чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питание

28 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питание
В Ростовской области во всех образовательных учреждениях для учеников младших классов предусмотрено бесплатное питание. Сколько оно стоит и какие блюда готовят детям, в материале RostovGazeta.

Кому положено бесплатное питание в школах

Ученики с 1 по 4 классы имеют право на бесплатное горячее питание в школе. Они могут позавтракать или пообедать.

Есть также категория учащихся, которых бесплатно кормят два раза в день. Сюда входят дети из многодетных семей и семей с низким доходом. Также право на двухразовое питание имеют сироты и школьники с родителями-инвалидами.

Если ребенок по состоянию здоровья не посещает школу и занимается обучением на дому, то ему должны предоставлять сухой паек.

Если ребенок по состоянию здоровья не посещает школу и занимается обучением на дому, то ему должны предоставлять сухой паек.Если ребенок по состоянию здоровья не посещает школу и занимается обучением на дому, то ему должны предоставлять сухой паек.
Если ребенок по состоянию здоровья не посещает школу и занимается обучением на дому, то ему должны предоставлять сухой паек.
Фото: 1MI

Какие документы нужны для бесплатного питания

Что касается учеников младших классов, то родителям никаких заявлений писать не надо. Однако, тем, кто имеет льготы, требуется собрать определенные документы.

Для начала необходимо обратиться в администрацию школы для подтверждения права на бесплатное питание. В зависимости от ситуации, это могут быть справка об инвалидности или документ, подтверждающий низкие доходы семьи.

Вместе с этим нужно приложить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также заполнить заявление на получение бесплатного питания. Часто образец такого заявления можно найти на сайте школы.

Если у ребенка есть аллергия на определенные продукты и он нуждается в индивидуальном меню, то следует предоставить подтверждающую документацию.

Вместе с этим нужно приложить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также заполнить заявление на получение бесплатного питания. Вместе с этим нужно приложить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также заполнить заявление на получение бесплатного питания.
Вместе с этим нужно приложить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также заполнить заявление на получение бесплатного питания.
Фото: 1MI

Чем кормят детей в школах

Утренний прием пищи для учащихся в школе должен состоять из легкой закуски, горячего блюда и горячего напитка. На обед в школах готовят разнообразные блюда: салат или овощи в качестве закуски, первое и второе горячие блюда (может быть мясо или рыба), сладкое блюдо и горячий напиток.

В качестве полдника предлагают кисель, сок или кисломолочный продукт, а также хлебобулочное изделие без крема.

Если в школе предусмотрен ужин, то детей накормят блюдом из овощей или кашей, а также мясом или рыбой, и, конечно же, дадут напиток. Второй ужин состоит из фруктов и кисломолочных продуктов. Важно, чтобы ученики получали все необходимые питательные вещества для правильного развития и роста.

Каждая школа самостоятельно определяет, что и когда будут есть ученики. Однако существуют общие требования к питанию в школах. Например, каждый день школьный рацион должен состоять из продуктов, богатых белком, а также содержать достаточное количество витаминов и минералов. Завтрак должен представлять собой 20-25% суточной нормы калорий, а обед — 30-35%.

Если в школе предусмотрен ужин, то детей накормят блюдом из овощей или кашей, а также мясом или рыбой, и, конечно же, дадут напиток.Если в школе предусмотрен ужин, то детей накормят блюдом из овощей или кашей, а также мясом или рыбой, и, конечно же, дадут напиток.
Если в школе предусмотрен ужин, то детей накормят блюдом из овощей или кашей, а также мясом или рыбой, и, конечно же, дадут напиток.
Фото: 1MI

Стоимость питания в школах Ростова

В начале 2022 года в новостях появилась информация о том, что в городе увеличится стоимость школьных обедов.

В настоящее время все школьники младших классов имеют возможность получить бесплатный горячий завтрак или обед. До изменений цен стоимость завтрака составляла 54 рубля 17 копеек, а обеда — 79 рублей. Однако с начала 2022 года эти цены значительно увеличились. Стоимость завтрака выросла до 76 рублей, а обеда — 107 рублей.

Кроме того, была изменена и стоимость обеда для детей из неблагополучных семей. Для них стоимость питания составила 90 рублей 13 копеек.

Отказаться от питания в школе

Учитель или руководство школы не имеют права принудить ребенка есть в столовой, если он не хочет этого делать. Родители или опекуны могут написать письменное заявление директору школы и указать, что они будут сами обеспечивать ребенка едой во время учебного дня.

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