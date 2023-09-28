Чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питание

Что касается учеников младших классов, то родителям никаких заявлений писать не надо. Однако, тем, кто имеет льготы, требуется собрать определенные документы.



Для начала необходимо обратиться в администрацию школы для подтверждения права на бесплатное питание. В зависимости от ситуации, это могут быть справка об инвалидности или документ, подтверждающий низкие доходы семьи.



Вместе с этим нужно приложить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также заполнить заявление на получение бесплатного питания. Часто образец такого заявления можно найти на сайте школы.



Если у ребенка есть аллергия на определенные продукты и он нуждается в индивидуальном меню, то следует предоставить подтверждающую документацию.