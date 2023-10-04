Десятки трупов зайцев нашли возле реки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Автор рассказал, что приехал к реке вместе с детьми, чтобы отдохнуть на природе. По его словам, весь берег оказался усыпан трупами зайцев.
«Думаю, что звери стали жертвами браконьеров. Судя по всему, они отделили мясо, после чего выкинули то, что нельзя съесть», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок тех, кто это сделал.
«Откуда в людях столько жестокости? Каждый день читаешь ужасные новости и каждый день люди что-то вытворяют немыслимое», — заявили ростовчане.
«Что с людьми не так? К чему эта звериная жестокость?», — заявляют местные жители.
Ранее зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе.