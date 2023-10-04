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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Десятки трупов зайцев нашли возле реки в Ростовской области

Десятки трупов зайцев нашли возле реки в Ростовской области

4 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Недалеко от Шахт в Ростовской области на берегу реки нашли большое количество расчлененных трупов зайцев, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Автор рассказал, что приехал к реке вместе с детьми, чтобы отдохнуть на природе. По его словам, весь берег оказался усыпан трупами зайцев.

«Думаю, что звери стали жертвами браконьеров. Судя по всему, они отделили мясо, после чего выкинули то, что нельзя съесть», — говорится в публикации.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок тех, кто это сделал.

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«Откуда в людях столько жестокости? Каждый день читаешь ужасные новости и каждый день люди что-то вытворяют немыслимое», — заявили ростовчане.

«Что с людьми не так? К чему эта звериная жестокость?», — заявляют местные жители.

Ранее зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе.

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