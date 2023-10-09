Расписание электричек поменялось в Ростовской области с 9 октября

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Причиной нового расписания являются ремонтные работы. Так, поезд Ростов — Таганрог, который отправляется в 11.31, теперь будет прибывать на конечную станцию в 13.12.
Следующий состав из Ростова в Таганрог будет начинать путь в 14.40, он прибудет в конечную точку в 16.11.
Кроме того, с 10 по 12 октября состав Таганрог — Ростов Западный, отправляющийся в 06.14, приедет к 07.56. Добавим, что поезда следуют со всеми остановками.
Ранее в Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.