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Published Сегодня, 07:05

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Расписание электричек поменялось в Ростовской области с 9 октября

Расписание электричек поменялось в Ростовской области с 9 октября

9 октября 2023, 07:05
Фото: donland.ru
Расписание электричек поменялось в Ростовской области с 9 октября
В Ростовской области с 9 по 12 октября изменилось расписание ряда электропоездов, сообщает «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Причиной нового расписания являются ремонтные работы. Так, поезд Ростов — Таганрог, который отправляется в 11.31, теперь будет прибывать на конечную станцию в 13.12.

Следующий состав из Ростова в Таганрог будет начинать путь в 14.40, он прибудет в конечную точку в 16.11.

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Кроме того, с 10 по 12 октября состав Таганрог — Ростов Западный, отправляющийся в 06.14, приедет к 07.56. Добавим, что поезда следуют со всеми остановками.

Ранее в Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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