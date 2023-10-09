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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Ростовчанин прикрывался работой в посольстве, чтобы не возвращать долги

Ростовчанин прикрывался работой в посольстве, чтобы не возвращать долги

9 октября 2023, 09:23
Фото: Midjourney
Ростовчанин прикрывался работой в посольстве, чтобы не возвращать долги
Житель Ростова-на-Дону пошел на мошенничество, чтобы не платить алименты ребенку, сообщает региональное УФССП.

Ростовчанин не платил алименты, а также не погашал долги по штрафам ГИБДД, которых накопилось на 194 тысячи рублей. В результате чего ему назначили 50 часов обязательных работ и запретили выезжать за границу.

Должник пришел к приставу и заявил, что работает в посольстве одной из Республик СНГ. Для доказательства своих слов он предоставил документ.

Мужчина рассказал, что на его машине BMW стоят номера посольства, а свои он якобы сдал в ГИБДД. Так как ростовчанин ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество, то его доводы проверили.

«Номера на автомобиле не идентифицируются как принадлежащие ни одной из республик СНГ. В результате машину арестовали», — уточнили в управлении.

Кроме того, все материалы передали в полицию.

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