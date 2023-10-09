Ростовчанин прикрывался работой в посольстве, чтобы не возвращать долги

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Ростовчанин не платил алименты, а также не погашал долги по штрафам ГИБДД, которых накопилось на 194 тысячи рублей. В результате чего ему назначили 50 часов обязательных работ и запретили выезжать за границу.
Должник пришел к приставу и заявил, что работает в посольстве одной из Республик СНГ. Для доказательства своих слов он предоставил документ.
Мужчина рассказал, что на его машине BMW стоят номера посольства, а свои он якобы сдал в ГИБДД. Так как ростовчанин ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество, то его доводы проверили.
«Номера на автомобиле не идентифицируются как принадлежащие ни одной из республик СНГ. В результате машину арестовали», — уточнили в управлении.
Кроме того, все материалы передали в полицию.
Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона.