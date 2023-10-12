Почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Аналитики опросили ростовчан, чтобы узнать, играют ли они в компьютерные игры на работе. В пристрастии к играм даже в рабочие часы признались 15% опрошенных. Каждый день в игры на работе играют 6% респондентов, еще 4% делают это несколько раз в неделю.
Уточняется, что чаще всего на работе играют в компьютерные игры кладовщики, охранники, операторы кол-центров и системные администраторы. Также подавляющее большинство сознавшихся в пристрастии к играм на работе — это люди моложе 34 лет.
«Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов», — заключают эксперты.
Ранее почти половина учителей в Ростове заявили, что считают свою профессию непрестижной.