Почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе

Аналитики опросили ростовчан, чтобы узнать, играют ли они в компьютерные игры на работе. В пристрастии к играм даже в рабочие часы признались 15% опрошенных. Каждый день в игры на работе играют 6% респондентов, еще 4% делают это несколько раз в неделю.