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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе

Почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе

12 октября 2023, 09:53
Фото: Midjourney
Почти 15% ростовчан признались, что играют в компьютерные игры на работе
Ежедневно в компьютерные игры на работе играет 6% ростовчан, следует из опроса, проведенного Superjob.

Аналитики опросили ростовчан, чтобы узнать, играют ли они в компьютерные игры на работе. В пристрастии к играм даже в рабочие часы признались 15% опрошенных. Каждый день в игры на работе играют 6% респондентов, еще 4% делают это несколько раз в неделю.

Уточняется, что чаще всего на работе играют в компьютерные игры кладовщики, охранники, операторы кол-центров и системные администраторы. Также подавляющее большинство сознавшихся в пристрастии к играм на работе — это люди моложе 34 лет.

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«Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов», — заключают эксперты.

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