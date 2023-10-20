Стало известно, что лучше есть перед тренировкой

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
По информации KP.ру, за два часа до тренировки следует выпить поллитра чистой воды, при этом она не должна быть газированной. Это защитит организм от обезвоживания, ускорит метаболизм и повысит работоспособность.
Раньше тренеры придерживались правила, что перед тренировкой нельзя есть за два часа. Сегодня это уже не соблюдается строго. Можно есть перед тренировкой и за несколько часов, и даже за полчаса, если не получилось перекусить заранее.
Оптимальный период перед началом физической активности — от двух до трех часов. За это время атлет успевает немного проголодаться, но не испытывает тяжести в желудке. И еще один плюс: после тренировки нет сильного желания перекусить.
Не забывайте о балансе между белками, жирами и углеводами (БЖУ). По рекомендациям, в рационе должно быть 12-14% белков, до 30% жиров и от 56 до 58% углеводов. Все компоненты важны: недостаток белков может привести к потере мышц, недостаток жиров влияет на гормональный фон, а недостаток углеводов снижает энергию организма.
Если нужно похудеть с помощью физических упражнений, то сначала следует определить свою норму калорий — нужно тратить больше калорий, чем получать из еды.
Обычная ежедневная потребность для взрослого человека составляет около 2000 калорий. Из них примерно 260 калорий должно приходиться на белки (или 130 на каждые 1000 калорий), до 600 калорий — на жиры и примерно 1140 калорий — на углеводы.
Однако индивидуальная норма калорий для похудения рассчитывается исходя из вашего веса, возраста, пола и уровня физической активности.
Теперь рассмотрим, какую пищу можно употреблять перед тренировкой, чтобы не превышать эти показатели. Например, свежие или приготовленные на пару: морковь, кабачки, спаржа, огурцы, руккола. Эти продукты имеют низкую калорийность, содержат от 18 до 25 калорий. В них много пищевых волокон, которые удовлетворяют чувство голода на длительное время.
Также можно выбрать злаки и цельнозерновые крупы, к ним относятся пшеница, булгур, сорго, кускус, овсянка. Они содержат много углеводов — 60-80 г на 100 г продукта, и невысокий процент жиров. Злаки и крупы являются хорошим источником клетчатки, которая уменьшает чувство голода.
Цельные злаки могут быть включены в состав хлеба, макаронных изделий и диетических хлебцев. Крупы можно употреблять в виде каш без добавления масла и сахара.
Можно есть куриную грудку, так как в 100 граммах этого продукта содержится 30 граммов белка. Куриная грудка при низкой калорийности — всего 140 калорий — является очень питательной.
Курицу лучше варить, а не жарить. Шкурку следует удалить, а соль использовать в минимальном количестве.
Для увеличения мышц требуется потреблять больше калорий, чем обычно. Энергия используется не только для сжигания жира, но и для поддержания мышечной ткани.
Людям, которые хотят создать красивое тело через физические упражнения, важно правильно питаться, включая правильный завтрак. Важен баланс: необходимо употреблять полезные белки, медленные углеводы и ненасыщенные жиры.
Основной материал для формирования мышц — белок, точнее говоря, аминокислоты, из которых он состоит. Если не хватает аминокислот, мышцы не будут расти. Рацион должен содержать белковую пищу не только в течение дня, но и на завтрак.
Каждый опытный спортсмен точно знает список основных «нежелательных» продуктов перед тренировкой: жирные, соленые, мучные и сладкие. Рассмотрим основные, самые неподходящие для здорового питания.
Эксперты установили, что количество жиров нужно сокращать для ускорения потери веса. Особенно это касается насыщенных — животных — жиров: жирное мясо, сало.
Кроме того, стоит отказаться от соленой еды, фастфуда, выпечки и сладостей.