Стало известно, что лучше есть перед тренировкой

Для увеличения мышц требуется потреблять больше калорий, чем обычно. Энергия используется не только для сжигания жира, но и для поддержания мышечной ткани.



Людям, которые хотят создать красивое тело через физические упражнения, важно правильно питаться, включая правильный завтрак. Важен баланс: необходимо употреблять полезные белки, медленные углеводы и ненасыщенные жиры.



Основной материал для формирования мышц — белок, точнее говоря, аминокислоты, из которых он состоит. Если не хватает аминокислот, мышцы не будут расти. Рацион должен содержать белковую пищу не только в течение дня, но и на завтрак.



