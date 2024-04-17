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Тренировка

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2024
Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка
Во время тренировки трюков на мотокроссе под Новошахтинском произошло столкновение двух мотокроссменов в воздухе, сообщает телеграм-канал «112».
17 апреля, 15:32
Ростовчане пожаловались на резкий скачок цен в фитнес-клубе
4 марта, 15:41
Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки
5 января, 09:54
2023
Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ
За Украину под видом наемников воюют подразделения западных армий, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
22 ноября 2023, 12:50
Стало известно, что лучше есть перед тренировкой
20 октября 2023, 17:16
Потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля
30 июля 2023, 14:43
2022
Мобилизованные в ЮВО начали обучение на новейших танках Т-90М «Прорыв»
В Южном военном округе мобилизованные приступили к освоению новейших танков Т-90М «Прорыв», сообщили в пресс-службе ведомства.
5 октября 2022, 16:07

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