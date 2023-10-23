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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Эксперт назвала продукты для укрепления костей

Эксперт назвала продукты для укрепления костей

23 октября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Эксперт назвала продукты для укрепления костей
Кальций, который необходим для укрепления костей, можно получить не только из молочных продуктов. Об этом рассказала специалист по питанию Елена Желянина на телеканале «Санкт-Петербург».

Согласно ее словам, кальция даже больше содержится в орехах, семенах, брокколи и бананах, чем в самом молоке. Кроме того, Желянина отметила, что кунжутное масло являются хорошим источником насыщенных жирных кислот.

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Диетолог также напомнила о том, что некоторые продукты могут затруднить усвоение полезных элементов, включая кальций. К ним относятся чай и кофе, которые содержат вещества, негативно влияющие на этот процесс.

Ранее другой диетолог назвал дончанам эффективные способы потери лишнего веса. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Диетолог#Питание#Кофе#Чай
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