Эксперт назвала продукты для укрепления костей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Согласно ее словам, кальция даже больше содержится в орехах, семенах, брокколи и бананах, чем в самом молоке. Кроме того, Желянина отметила, что кунжутное масло являются хорошим источником насыщенных жирных кислот.
Диетолог также напомнила о том, что некоторые продукты могут затруднить усвоение полезных элементов, включая кальций. К ним относятся чай и кофе, которые содержат вещества, негативно влияющие на этот процесс.
Ранее другой диетолог назвал дончанам эффективные способы потери лишнего веса. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.