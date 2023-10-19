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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Диетолог рассказал, как часто можно есть яйца

Диетолог рассказал, как часто можно есть яйца

19 октября 2023, 10:39
Фото: 1MI
Диетолог рассказал, как часто можно есть яйца
Количество яиц, которое человек может употреблять в день, зависит от его состояния здоровья, сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт рассказал «Москва 24», что количество зависит от состояния здоровья каждого человека. Если он молод и физически активен, то можно съедать одно-два яйца ежедневно.

Арзамасцев также упомянул о пользе яиц, отметив, что они содержат необходимые белки, жиры, витамины A, D и группу B, которые полезны для активности, иммунитета и общего хорошего самочувствия.

«Однако людям с проблемами со здоровьем, такими как лишний вес или атеросклероз, рекомендуется употреблять яйца реже. При избыточном весе можно есть два-три яйца два раза в неделю», — советует диетолог.

Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца.

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