Диетолог рассказал, как часто можно есть яйца

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Эксперт рассказал «Москва 24», что количество зависит от состояния здоровья каждого человека. Если он молод и физически активен, то можно съедать одно-два яйца ежедневно.
Арзамасцев также упомянул о пользе яиц, отметив, что они содержат необходимые белки, жиры, витамины A, D и группу B, которые полезны для активности, иммунитета и общего хорошего самочувствия.
«Однако людям с проблемами со здоровьем, такими как лишний вес или атеросклероз, рекомендуется употреблять яйца реже. При избыточном весе можно есть два-три яйца два раза в неделю», — советует диетолог.
Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца.