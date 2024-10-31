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Витамины

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Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью
13 октября, 07:25
Ни капли кофе: что еще можно выпить для бодрости
Существует множество альтернатив кофе для поддержания бодрости и здоровья, пишет издание newia.ru.
8 августа, 08:21
Жителям Ростовской области предложили есть медуз из Азовского моря
В Ростовской области ученые предложили употреблять медуз в качестве пищевой витаминной добавки, об этом сообщили в пресс-службе АзНИИРХ.
20 марта, 10:39
Как питаться в феврале: нутрициолог объяснил, каких витаминов не хватает дончанам
11 февраля, 07:38
Нутрициолог Тодорова предупредила о массовом авитаминозе у ростовчан
11 февраля, 07:31
2023
«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву
23 ноября 2023, 07:00
Названы три необычных продукта для укрепления иммунитета
9 ноября 2023, 11:04
Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы
23 октября 2023, 07:42
Диетолог рассказал, как часто можно есть яйца
19 октября 2023, 10:39
Как выбрать вкусный арбуз в Ростовской области
В Ростовской области скоро начнется сезон арбузов, поэтому нужно знать, как правильно их выбирать. О том, как не ошибиться и определить спелый фрукт, в материале RostovGazeta.
25 июля 2023, 14:13
2022
Ростовский диетолог объяснила, кому вредна тыква
Как готовить тыкву октябре, а от каких рецептов лучше отказаться, чтобы не потолстеть и избежать проблем со здоровьем, советует ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
14 октября 2022, 14:51

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