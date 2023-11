Названы три необычных продукта для укрепления иммунитета

По мнению диетологов, именно витамины способны укрепить иммунитет. Врач Сергей Обложко, эксперт в области диетологии, рассказал РИА «Новости», что особенно полезен витамин C. Однако, в отличие от распространенного представления, его больше содержится не в цитрусовых фруктах, а в квашеной капусте и болгарском перце.



«Многие люди верят, что цитрусовые являются „чемпионами“ по содержанию витамина C. На самом деле, это суждение неверно. Капуста и перец содержат гораздо больше витамина C, чем апельсины. В них его концентрация в десять раз выше. Если вы предпочитаете апельсины, это замечательно. Однако, если у вас повышенная кислотность или другие причины, не позволяющие их есть, квашеная капуста будет лучшим выбором», — заявил эксперт.