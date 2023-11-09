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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Названы три необычных продукта для укрепления иммунитета

Названы три необычных продукта для укрепления иммунитета

9 ноября 2023, 11:04
Фото: Midjourney
Названы три необычных продукта для укрепления иммунитета
С наступлением поздней осени начались колебания температуры, которые негативно могут сказаться на состоянии иммунитета. Ведущие эксперты в области правильного питания рассказали, какие продукты помогут укрепить иммунную систему.

По мнению диетологов, именно витамины способны укрепить иммунитет. Врач Сергей Обложко, эксперт в области диетологии, рассказал РИА «Новости», что особенно полезен витамин C. Однако, в отличие от распространенного представления, его больше содержится не в цитрусовых фруктах, а в квашеной капусте и болгарском перце.

«Многие люди верят, что цитрусовые являются „чемпионами“ по содержанию витамина C. На самом деле, это суждение неверно. Капуста и перец содержат гораздо больше витамина C, чем апельсины. В них его концентрация в десять раз выше. Если вы предпочитаете апельсины, это замечательно. Однако, если у вас повышенная кислотность или другие причины, не позволяющие их есть, квашеная капуста будет лучшим выбором», — заявил эксперт.

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Согласно заявлению доктора Маргариты Королевой, диетолога, для поддержания иммунитета очень полезен бета-каротин, который можно найти в овощах яркого цвета. Чтобы получить достаточное количество бета-каротина, следует употреблять овощи, которые пройдут небольшую термическую обработку или есть их сырыми. Помимо этого, организм содержит свои антиоксиданты, которые защищают клетки от разрушения. Однако в осенний период этих антиоксидантов может не хватать, поэтому рацион нужно дополнить продуктами, которые обеспечивают защиту, такими как свежие овощи, фрукты и зелень для салата.

Кроме того, Королева считает, что для поддержания иммунитета важен уровень витамина Е.

«Нам нужно получать витамин Е, который содержится в орехах, авокадо и цельнозерновом хлебе. Не стоит забывать и об источниках полноценного белка. Витамины Е и А также присутствуют в желтках яиц», — говорит она.

Ранее диетолог назвала продукты, которые можно закупать к новогоднему столу уже в ноябре.

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