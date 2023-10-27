Диетолог рассказала, кому больше нельзя есть яблоки

Соломатина уточнила, что навредить себе при употреблении яблок могут люди, страдающие заболеваниями ЖКТ, а также те, у кого есть аллергия и сахарный диабет. По словам специалиста, причинами являются содержащиеся во фрукте кислоты и клетчатки, которые могут нанести вред слизистой оболочке желудка и кишечника.