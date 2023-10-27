Диетолог рассказала, кому больше нельзя есть яблоки

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Соломатина уточнила, что навредить себе при употреблении яблок могут люди, страдающие заболеваниями ЖКТ, а также те, у кого есть аллергия и сахарный диабет. По словам специалиста, причинами являются содержащиеся во фрукте кислоты и клетчатки, которые могут нанести вред слизистой оболочке желудка и кишечника.
«Очень опасны кислые яблоки для людей, страдающих язвой желудка и гастритом с повышенной кислотностью. В список заболеваний также можно включить панкреатит», — подчеркнула диетолог.
Он добавила, что людям с сахарным диабетом, а также тем, кто следит за весом, лучше исключить из рациона сладкие сорта яблок.
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