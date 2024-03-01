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Вес

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Март
В Ростове врачи спасли 650-граммовую девочку
В Ростове спасли жизнь новорожденной девочки, чей вес при рождении составил всего 650 граммов, об этом сообщили в пресс-службе перинатального центра Ростовской области.
1 марта, 09:48
Февраль
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что штрафовал игроков за «отпускной жирок»
3 февраля, 11:09
Январь
Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил
23 января, 07:45
Ноябрь 2023
«Стыдитесь»: ростовчанин Дибров психанул из-за вопроса о лишнем весе
Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров бурно отреагировал на вопрос о его весе, который ему задал журналист, сообщают СМИ.
24 ноября 2023, 11:52
Октябрь 2023
Диетолог рассказала, кому больше нельзя есть яблоки
27 октября 2023, 09:13
10 мифов о похудении, в которые многие продолжают верить
24 октября 2023, 12:24

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