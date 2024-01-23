Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Малыш родился недоношенным на 33-й неделе и у него был экстремально низкий вес — 980 граммов. Некоторое время он провел в реанимации.
«Ребенок совсем ничего не ел, так как у него не работал кишечник и еда не усваивалась. Питание вводили парентерально и так длилось два месяца», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в весе малыш не прибавлял, но после все изменилось. Через 60 дней новорожденный стал набирать вес. Однако у него также была проблема с тем, что начала отказывать печень, но и эту проблему удалось решить.
«Спустя 72 дня, окрепшего Мишу с счастливой семьей мы выписали домой», — уточнили в учреждении.
До этого мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков.