rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил

Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил

23 января 2024, 07:45
Фото: 1MI
Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил

В Ростове спасли недоношенного малыша весом в 980 граммов

В Ростове-на-Дону удалось спасти ребенка, который не ел в течение двух месяцев, сообщает в Telegram перинатальный центр.

Малыш родился недоношенным на 33-й неделе и у него был экстремально низкий вес — 980 граммов. Некоторое время он провел в реанимации.

«Ребенок совсем ничего не ел, так как у него не работал кишечник и еда не усваивалась. Питание вводили парентерально и так длилось два месяца», — сказано в сообщении.

«Смирительную рубашку еще наденьте!»: жителей Ростова возмутил ребенок на шлейке
Узнать подробнее
Младенец в Ростове не ел два месяца и выжил
Видео: perinatal_rostov

Отмечается, что в весе малыш не прибавлял, но после все изменилось. Через 60 дней новорожденный стал набирать вес. Однако у него также была проблема с тем, что начала отказывать печень, но и эту проблему удалось решить.

«Спустя 72 дня, окрепшего Мишу с счастливой семьей мы выписали домой», — уточнили в учреждении.

До этого мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков.

Читайте также:
«Смирительную рубашку еще наденьте!»: жителей Ростова возмутил ребенок на шлейкеНезабываемое путешествие: ребенок из Ростова выиграл поездку на выставке «Россия»Ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Семья#Питание#Ростов#Реанимация#Вес#Младенец
Подпишитесь
В Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове
Вчера, 15:28
Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова
Вчера, 16:20
Водоканал оставит часть Ростова без воды на сутки 25 января
Вчера, 17:44
Каждый четвертый работодатель в Ростове отказывает людям с лишним весом
Вчера, 18:11
В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы
Сегодня, 05:12
Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области
Сегодня, 05:48