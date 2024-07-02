В Ростове на суде при опросах свидетелей боевику батальона «Азов»* стало плохо

В Ростове-на-Дону один из подсудимых по делу боевиков запрещенного в России нацбатальона «Азов» пожаловался на плохое самочувствие, дело рассматривает Южный окружной военный суд.