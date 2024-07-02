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Самочувствие

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Июль
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
2 июля, 10:39
Июнь
Молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем
На трассе «Новороссия» в Ростовской области водитель вылетел на встречку под колеса грузовику. Виновник ДТП скончался на месте, сообщает областной УГИБДД.
7 июня, 17:17
Октябрь 2023
Ростовскую область накроют магнитные бури с 30 октября
В Ростовской области жителей ожидают магнитные бури с 30 октября, об этом сообщили синоптики.
25 октября 2023, 06:46
Диетолог рассказал, как часто можно есть яйца
19 октября 2023, 10:39
Июль 2023
В Ростове на суде при опросах свидетелей боевику батальона «Азов»* стало плохо
В Ростове-на-Дону один из подсудимых по делу боевиков запрещенного в России нацбатальона «Азов» пожаловался на плохое самочувствие, дело рассматривает Южный окружной военный суд.
20 июля 2023, 04:50

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