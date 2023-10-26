В Ростовской области жестоко избитого 7-летнего сына бойца СВО госпитализировали

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший ребенок является сыном участника СВО. Его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в местном казачестве. Мама ребенка пыталась поговорить с агрессором, однако, по ее словам, тот стал ее оскорблять и заявил, что «сотрет в порошок». Поддержки у местного атамана женщина также не встретила. Отметим, что эти обстоятельства инцидента в полиции официально не комментировали и не подтверждали.