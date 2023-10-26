В Ростовской области жестоко избитого 7-летнего сына бойца СВО госпитализировали

Posted Вчера, 11:00
Published Вчера, 11:00
Modified Вчера, 11:02
Updated Вчера, 11:02
Громкий скандал прогремел в Зимовниковском районе Ростовской области. Там 49-летний мужчина избил 7-летнего школьника. Нападение произошло в спортивном зале местной школы. Мужчина решил кулаками проучить ребенка за то, что тот подрался с его сыном.
«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что мальчику понадобилась госпитализация. У него диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани.
Сейчас расследованием инцидента занимается полиция и СК. Проверку на личном контроле держит глава Следкома России Александр Бастрыкин.
Ранее СМИ сообщали, что пострадавший ребенок является сыном участника СВО. Его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в местном казачестве. Мама ребенка пыталась поговорить с агрессором, однако, по ее словам, тот стал ее оскорблять и заявил, что «сотрет в порошок». Поддержки у местного атамана женщина также не встретила. Отметим, что эти обстоятельства инцидента в полиции официально не комментировали и не подтверждали.