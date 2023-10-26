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Published Вчера, 11:00

Modified Вчера, 11:02

Updated Вчера, 11:02

Сотрясение и ушиб: избитого сына участника СВО госпитализировали в Ростовской области

В Ростовской области жестоко избитого 7-летнего сына бойца СВО госпитализировали

26 октября 2023, 11:00
Фото: freepik
Сотрясение и ушиб: избитого сына участника СВО госпитализировали в Ростовской области
В Ростовской области госпитализация потребовалась избитому взрослым мужчиной 7-летнему мальчику, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Громкий скандал прогремел в Зимовниковском районе Ростовской области. Там 49-летний мужчина избил 7-летнего школьника. Нападение произошло в спортивном зале местной школы. Мужчина решил кулаками проучить ребенка за то, что тот подрался с его сыном.

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«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что мальчику понадобилась госпитализация. У него диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани.

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция и СК. Проверку на личном контроле держит глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший ребенок является сыном участника СВО. Его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в местном казачестве. Мама ребенка пыталась поговорить с агрессором, однако, по ее словам, тот стал ее оскорблять и заявил, что «сотрет в порошок». Поддержки у местного атамана женщина также не встретила. Отметим, что эти обстоятельства инцидента в полиции официально не комментировали и не подтверждали.

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