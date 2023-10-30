Власти рассказали, как мобилизованные могут вернуться на работу в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Напомним, что трудовой договор приостанавливают с сотрудниками, которых мобилизовали и с которыми заключили контракт. После окончания военной службы он должен в течение трех месяцев вернуться на работу, если хочет продолжить трудиться на этого работодателя.
В таком случае действие трудового договора возобновят в день выхода на работу. Работодателя нужно предупредить об этом не позднее, чем за три дня.
Специальной формы для предупреждения нет, поэтому можно оповестить в устной форме. Но лучше также уведомить и в письменной форме.
Если же сотрудник не выйдет на работу, то компания имеет право его уволить.
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