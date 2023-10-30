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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Власти рассказали, как мобилизованные могут вернуться на работу в Ростовской области

Власти рассказали, как мобилизованные могут вернуться на работу в Ростовской области

30 октября 2023, 13:02
Фото: Midjourney
Власти рассказали, как мобилизованные могут вернуться на работу в Ростовской области

Мобилизованным в Ростовской области назвали условия для возвращения на работу

В Ростовской области вернувшиеся домой мобилизованные могут восстановиться на работе, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что трудовой договор приостанавливают с сотрудниками, которых мобилизовали и с которыми заключили контракт. После окончания военной службы он должен в течение трех месяцев вернуться на работу, если хочет продолжить трудиться на этого работодателя.

В таком случае действие трудового договора возобновят в день выхода на работу. Работодателя нужно предупредить об этом не позднее, чем за три дня.

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Специальной формы для предупреждения нет, поэтому можно оповестить в устной форме. Но лучше также уведомить и в письменной форме.

Если же сотрудник не выйдет на работу, то компания имеет право его уволить.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО.

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