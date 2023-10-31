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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Ростовской области стали намного чаще совершать тяжкие преступления

В Ростовской области стали намного чаще совершать тяжкие преступления

31 октября 2023, 06:47
Фото: Midjourney
В Ростовской области стали намного чаще совершать тяжкие преступления

Число тяжких преступлений выросло в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области с начала года количество тяжких и особо тяжких преступлений превысило 11 тысяч, говорится в отчете МВД.

Этот показатель вырос на 13% за последнее время. За этот период удалось раскрыть 6,3 тысячи подобных преступлений.

Добавим, что остаются нераскрытыми почти 4,6 тысячи преступлений. Это количество выросло на 12,3% за год.

В Ростовской области с начала года зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений
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Согласно последним данным, всего в донском регионе в 2023 году зарегистрировали почти 41 тысячу преступлений. Это на 5,8% меньше, чем было зарегистрировано за аналогичный период 2022 года.

При этом донской регион попал в топ-10 регионов с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МВД#Преступления#Донской регион#Происшествия
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