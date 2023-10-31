В Ростовской области стали намного чаще совершать тяжкие преступления

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Этот показатель вырос на 13% за последнее время. За этот период удалось раскрыть 6,3 тысячи подобных преступлений.
Добавим, что остаются нераскрытыми почти 4,6 тысячи преступлений. Это количество выросло на 12,3% за год.
Согласно последним данным, всего в донском регионе в 2023 году зарегистрировали почти 41 тысячу преступлений. Это на 5,8% меньше, чем было зарегистрировано за аналогичный период 2022 года.
При этом донской регион попал в топ-10 регионов с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений.