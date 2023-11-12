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В Ростовской области с января по сентябрь умерли 105 младенцев

Больше ста младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году

12 ноября 2023, 13:33
Фото: 1MI
В Ростовской области с января по сентябрь умерли 105 младенцев
В Ростовской области с января по сентябрь умерли 105 младенцев, следует из данных Росстата.

В Ростовской области с января по сентябрь 2023 года умерло 105 новорожденных. Показатель младенческой смертности в регионе за год снизился. Так, за тот же период 2022 года в области умерли 120 детей в возрасте до года.

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Однако показатель все равно остается высоким. Например, в ЮФО по младенческой смертности Ростовскую область опережает лишь Краснодарский край. Там с января по сентябрь этого года умерли 153 новорожденных.

Напомним, с начала года в Ростовской области сильнее усугубилась проблема естественной убыли населения. Она обусловлена низкой рождаемостью при высокой смертности.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#RostovGazeta
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