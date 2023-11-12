Больше ста младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Ростовской области с января по сентябрь 2023 года умерло 105 новорожденных. Показатель младенческой смертности в регионе за год снизился. Так, за тот же период 2022 года в области умерли 120 детей в возрасте до года.
Однако показатель все равно остается высоким. Например, в ЮФО по младенческой смертности Ростовскую область опережает лишь Краснодарский край. Там с января по сентябрь этого года умерли 153 новорожденных.
Напомним, с начала года в Ростовской области сильнее усугубилась проблема естественной убыли населения. Она обусловлена низкой рождаемостью при высокой смертности.