Ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Она полагает, что соусы не стоит отрицательно оценивать, но следует употреблять их умеренно и только как добавку к основным блюдам.
«Если у человека есть инсулинорезистентность, то лучше полностью исключить майонез и кетчуп из своего рациона. Это состояние является основой для таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром», — рассказала эксперт «Москве 24».
Она напомнила, что важно правильно питаться и выбирать натуральные продукты без добавок, которые могут стимулировать аппетит.
Ранее диетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день.