Ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы

Она полагает, что соусы не стоит отрицательно оценивать, но следует употреблять их умеренно и только как добавку к основным блюдам.



«Если у человека есть инсулинорезистентность, то лучше полностью исключить майонез и кетчуп из своего рациона. Это состояние является основой для таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром», — рассказала эксперт «Москве 24».