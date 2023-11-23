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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы

Ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы

23 ноября 2023, 05:27
Фото: 1MI
Кетчуп и майонез не рекомендуется употреблять людям с инсулинорезистентностью, заявила Гузель Евстигнеева, гастроэнтеролог и диетолог.

Она полагает, что соусы не стоит отрицательно оценивать, но следует употреблять их умеренно и только как добавку к основным блюдам.

«Если у человека есть инсулинорезистентность, то лучше полностью исключить майонез и кетчуп из своего рациона. Это состояние является основой для таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром», — рассказала эксперт «Москве 24».

Она напомнила, что важно правильно питаться и выбирать натуральные продукты без добавок, которые могут стимулировать аппетит.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день.

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