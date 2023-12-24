rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Майонез

Выбрать дату
Декабрь 2023
Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей
24 декабря 2023, 06:16
Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР
23 декабря 2023, 14:20
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
18 декабря 2023, 16:10
Газ подорожает в Ростовской области с 1 июля 2024 года
4 декабря 2023, 10:35
Ноябрь 2023
Ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы
23 ноября 2023, 05:27
Октябрь 2023
Эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области
18 октября 2023, 08:50
Август 2023
Майонез резко подорожает в Ростовской области
14 августа 2023, 06:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика