Каждый пятый житель Ростова страдает от геморроя

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Проктолог объясняет, что пациентов с геморроем всегда стабильно много. По словам врача, это заболевание встречается у каждого пятого жителя Ростова.
Однако по традиции, накануне Нового года дончане пытаются решить большинство своих проблем. Это касается и здоровья. Поэтому число обращений с геморроем к проктологам в декабре всегда увеличивается.
Доктор рассказывает, что пациенты встречаются разные. Одни, как правило, обращаются сперва в аптеки с «неудобной болезнью», прося советов у фармацевта. Такие люди пробуют и рецепты народной медицины. И только когда ничего не помогает, они обращаются к доктору.
«А более благоразумные пациенты при первых симптомах спешат к врачу и лечат болезнь на ранней стадии», — отмечает Денис Богданов.
Тем не менее, по наблюдению врача, запущенные случаи геморроидальной болезни у ростовчан встречаются уже реже.
«Сейчас у пациентов есть выбор. Если раньше приходилось стоять в огромных очередях в единственной поликлинике, что многие не могли себе позволить, то теперь можно выбрать по душе и частную клинику, и доктора, и быстро пройти необходимый осмотр», — объясняет проктолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему у каждого пятого жителя Ростова есть геморрой.