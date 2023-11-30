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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Проктолог Богданов пояснил, почему пациенты стали массово лечить геморрой в Ростове

Каждый пятый житель Ростова страдает от геморроя

30 ноября 2023, 14:15
Фото: Midjourney
Проктолог Богданов пояснил, почему пациенты стали массово лечить геморрой в Ростове
Ростовчане в большинстве случаев до Нового года хотят привести в порядок свое здоровье. Поэтому в декабре наплыв пациентов с геморроидальной болезнью значительно увеличивается, сообщил RostovGazeta проктолог Денис Богданов.

Проктолог объясняет, что пациентов с геморроем всегда стабильно много. По словам врача, это заболевание встречается у каждого пятого жителя Ростова.

Однако по традиции, накануне Нового года дончане пытаются решить большинство своих проблем. Это касается и здоровья. Поэтому число обращений с геморроем к проктологам в декабре всегда увеличивается.

Доктор рассказывает, что пациенты встречаются разные. Одни, как правило, обращаются сперва в аптеки с «неудобной болезнью», прося советов у фармацевта. Такие люди пробуют и рецепты народной медицины. И только когда ничего не помогает, они обращаются к доктору.

«А более благоразумные пациенты при первых симптомах спешат к врачу и лечат болезнь на ранней стадии», — отмечает Денис Богданов.

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Тем не менее, по наблюдению врача, запущенные случаи геморроидальной болезни у ростовчан встречаются уже реже.

«Сейчас у пациентов есть выбор. Если раньше приходилось стоять в огромных очередях в единственной поликлинике, что многие не могли себе позволить, то теперь можно выбрать по душе и частную клинику, и доктора, и быстро пройти необходимый осмотр», — объясняет проктолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему у каждого пятого жителя Ростова есть геморрой.

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