Каждый пятый житель Ростова страдает от геморроя

«Сейчас у пациентов есть выбор. Если раньше приходилось стоять в огромных очередях в единственной поликлинике, что многие не могли себе позволить, то теперь можно выбрать по душе и частную клинику, и доктора, и быстро пройти необходимый осмотр», — объясняет проктолог.