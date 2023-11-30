В Ростовской области могут ликвидировать всех ИП к 2030 году

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Он объяснил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых завершится в 2029 году и тогда будут сделаны выводы. Эта дата является важной для налогоплательщиков, занимающихся малым и микробизнесом.
По мнению Кирьянова, индивидуальный предприниматель — это устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна в 1990-х годах. Он добавил, что, возможно, после проведения эксперимента, она будет исключена.
«Индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. Те, кто работает на себя и не планирует развивать свой бизнес, могут стать самозанятыми. Однако, если доходы начнут расти и он поймет, что его деятельность может быть более выгодной, то он может стать бизнесменом и создать юридическое лицо», — уточнил собеседник.
Читайте также о том, за что судился бизнес Ростовской области в октябре.