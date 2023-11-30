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В Ростовской области могут ликвидировать всех ИП в течение 2029 года

В Ростовской области могут ликвидировать всех ИП к 2030 году

30 ноября 2023, 13:00
Фото: 1MI
В Ростовской области могут ликвидировать всех ИП в течение 2029 года
В России, в том числе Ростовской области, в 2029 году, возможно, будет принято решение о ликвидации ИП как формы ведения бизнеса, сообщил Ura.ру депутат Госдумы Артем Кирьянов.

Он объяснил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых завершится в 2029 году и тогда будут сделаны выводы. Эта дата является важной для налогоплательщиков, занимающихся малым и микробизнесом.

По мнению Кирьянова, индивидуальный предприниматель — это устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна в 1990-х годах. Он добавил, что, возможно, после проведения эксперимента, она будет исключена.

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«Индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. Те, кто работает на себя и не планирует развивать свой бизнес, могут стать самозанятыми. Однако, если доходы начнут расти и он поймет, что его деятельность может быть более выгодной, то он может стать бизнесменом и создать юридическое лицо», — уточнил собеседник.

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