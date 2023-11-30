В Ростовской области могут ликвидировать всех ИП к 2030 году

«Индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. Те, кто работает на себя и не планирует развивать свой бизнес, могут стать самозанятыми. Однако, если доходы начнут расти и он поймет, что его деятельность может быть более выгодной, то он может стать бизнесменом и создать юридическое лицо», — уточнил собеседник.