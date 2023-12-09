Тысячи ростовчан останутся без света в середине декабря

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В понедельник электричества не будет на улицах 7 февраля, Очаковская, Красных Зорь, Станиславского, Седова, в переулках Грибоедовский и Державинский. Также это коснется улиц 7-я линия, 9-я линия, Листопадова и 1-я Пролетарская.
Во вторник ограничения введут по улицам 2-я Пятилетка, Солидарности, Детская, Равенства, Кржижановского, переулкам Роговский, Гарибальди.
В среду обесточат улицы Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.
В пятницу электричества не будет на улицах Таганрогская, Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.
Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.