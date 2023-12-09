Тысячи ростовчан останутся без света в середине декабря

В понедельник электричества не будет на улицах 7 февраля, Очаковская, Красных Зорь, Станиславского, Седова, в переулках Грибоедовский и Державинский. Также это коснется улиц 7-я линия, 9-я линия, Листопадова и 1-я Пролетарская.