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Тысячи ростовчан останутся без света в середине декабря

Тысячи ростовчан останутся без света в середине декабря

9 декабря 2023, 05:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 11 декабря, ожидаются отключения электричества, которые затронут большое количество домов, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах 7 февраля, Очаковская, Красных Зорь, Станиславского, Седова, в переулках Грибоедовский и Державинский. Также это коснется улиц 7-я линия, 9-я линия, Листопадова и 1-я Пролетарская.

Во вторник ограничения введут по улицам 2-я Пятилетка, Солидарности, Детская, Равенства, Кржижановского, переулкам Роговский, Гарибальди.

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В среду обесточат улицы Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.

В пятницу электричества не будет на улицах Таганрогская, Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.

Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Донэнерго#Отключение электричества
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