Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье в 2024 году в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Собеседник рассказал, что до 2023 года рынок недвижимости в России демонстрировал заметный рост, а средняя стоимость квадратного метра в новостройках в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, увеличилась примерно на 10-15% в год. Это было связано с устойчивым спросом, а также с ростом доходов населения и доступности ипотечного кредитования.
«Прогнозы Всемирного банка и МВФ на 2024 год говорят о восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и других глобальных вызовов. С учетом этих факторов, можно ожидать умеренного увеличения цен на недвижимость, особенно в крупных городах», — считает эксперт.
Он добавил, что инвестиции в недвижимость остаются одним из наиболее надежных способов сохранения капитала в России. Учитывая стабильный спрос и развитие инфраструктуры, вложения в недвижимость продолжат привлекать как российских, так и иностранных инвесторов.
Правительство России реализует ряд программ, направленных на поддержку ипотечного кредитования и доступности жилья для населения. Это включает в себя субсидирование процентных ставок по ипотеке и программы поддержки молодых семей и первичного жилья. Собеседник сделал выводы, что такие меры могут способствовать увеличению спроса и, как следствие, умеренному росту цен на квартиры.
Максим Ильгов рассказал о необходимости учитывать международные экономические и политические тенденции, так как они могут оказывать влияние на рынок недвижимости. Однако, с учетом прогнозируемого укрепления рубля и стабилизации экономической ситуации в мире, ожидается, что эти факторы не будут оказывать значительного давления на российский рынок недвижимости.
«Исходя из текущих экономических тенденций и политики правительства России, можно ожидать, что цены на квартиры в 2024 году продемонстрируют умеренный рост. Основными двигателями этого роста станут улучшение экономической ситуации, развитие ипотечного кредитования и увеличение инвестиционной привлекательности недвижимости. В целом, рынок недвижимости в России остается стабильным и привлекательным для инвесторов», — уточнил эксперт.
Директор Агентства недвижимости «ЭТАЖИ» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов считает, что в следующим году не стоит ждать изменения цен на жилье. Сейчас же наблюдается падение спроса на рынке недвижимости из-за повышения ключевой ставки.
«Однако для того, чтобы цены на квартиры резко стали падать, ставка должна продержаться длительный период — хотя бы год и больше. А, как показывают предыдущие кризисы, удерживать ее на высоком уровне государству невыгодно. Еще ни разу в истории России не было, чтобы ставка оставалась высокой дольше 7 месяцев. Предлагаю посмотреть, как относятся к снижению цен продавцы новостроек и жилья на вторичном рынке», — рассказал собеседник RostovGazeta.
Он добавил, что застройщикам невыгодно колоссально снижать цены, и делать они этого не будут ни при каких условиях. Им проще предоставлять скидки, устраивать акции на покупку жилья, предлагать субсидирование.
Продавцы жилья на «вторичке» не могут взять и одновременно резко снизить цены. Чтобы это произошло, покупательский спрос должен быть на очень низком уровне. Но чаще всего продавцы готовы ждать: выставив квартиру на продажу, не снижают ее стоимость 3-4 месяца. Если покупатель за этот период не появился, только тогда уступают немного в цене.
«То есть как минимум первые полгода снижения цены не будет. Да, можно рассчитывать на то, что будет больше продавцов, готовых торговаться. Причем, сумма торга будет увеличиваться до 7-10%. Но это дело индивидуальное: торг происходит только перед сделкой. Снижением стоимости квартир в общем смысле это назвать нельзя. В качестве резюме отмечу: значительного падения цен в ближайшие полгода точно не произойдет. Это доказано исторически — с 90-х годов сильного снижения стоимости недвижимости ни разу не было», — подчеркнул эксперт.
Генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева считает, что квартиры на вторичном рынке могут упасть в цене.
«Сегодня среднерыночная ставка составляет не менее 18%, что делает ежемесячные платежи неподъемными для многих граждан. В результате спрос на вторичную недвижимость падает. К весне, по моим прогнозам, цены в этом сегменте могут снизиться до 20%», — рассказала собеседница.
Она добавила, что ситуация на вторичном рынке улучшится после снижения ключевой ставки. Что касается первичного рынка, то, по ее словам, существенных изменений ждать не стоит.
Правительство внесло изменения в некоторые параметры программы льготной ипотеки. Оно решило установить максимальную сумму кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита по льготным ипотечным программам составляла 12 млн рублей — вдвое больше. К тому же, согласно новому постановлению, первоначальный взнос был увеличен с 20% до 30%.
В ходе заседания 15 декабря Банк России принял решение о повышении ключевой ставки. Теперь она составляет 16% по сравнению с предыдущим показателем в 15%. Это уже пятая череда повышения ставки подряд в этом году.
Первое обновление произошло в июле. На то время Банк России принял решение повысить ставку с 7,5% до 8,5%, отреагировав таким образом на усиление инфляционных давлений. В общей сложности за пять месяцев ключевая ставка выросла более чем в два раза, чтобы достичь отметки в 16%.
И все эти показатели сильно влияют на ситуацию с ипотекой, а также рынком жилья.
По словам экспертов «Циан. Аналитика», в Ростове цены на вторичном рынке недвижимости выросли на 19% за год. Отчет показывает, что с января по октябрь 2023 года рынок постепенно сокращался, и к концу года количество доступных предложений уменьшилось на 25%.
Ранее россияне предпочитали приобретать готовое жилье на вторичном рынке, реже обращая внимание на новостройки. Но после повышения ключевой ставки ситуация изменилась.
Сейчас стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Ростове составляет 126,9 тысячи рублей, с годовым приростом в 19%. Сравнительно, в Краснодаре цена за квадрат составляет 128,8 тысячи рублей с годовым приростом в 10%.
Согласно прогнозу аналитиков, в этих условиях ипотечный кредит на вторичном рынке будет все еще популярен среди покупателей с большим первоначальным взносом или тех, кто имеет финансовую стабильность и уверенность в погашении кредита в ближайшем будущем.
По мнению специалистов, спрос на рынке будет снижаться и переключаться на новостройки и аренду. В результате цены будут либо оставаться на одном уровне, либо медленно снижаться.