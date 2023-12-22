Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье в 2024 году в Ростовской области

В России, в том числе Ростовской области, цены на квартиры в 2024 году продемонстрируют умеренный рост, сообщил RostovGazeta директор по связи с общественностью финансово технологической компании ONLY BANK Максим Ильгов.

Какая ситуация на рынке жилья

Что будет с ценами на жилье в 2024 году

Цены на квартиры могут не измениться в 2024 году

Будут ли падать цены на жилье

Новые условия льготной ипотеки и повышение ключевой ставки