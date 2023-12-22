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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Стоимость квартир в Ростове в 2024 году

Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье в 2024 году в Ростовской области

22 декабря 2023, 12:58
Фото: 1MI
Стоимость квартир в Ростове в 2024 году
В России, в том числе Ростовской области, цены на квартиры в 2024 году продемонстрируют умеренный рост, сообщил RostovGazeta директор по связи с общественностью финансово технологической компании ONLY BANK Максим Ильгов.

Какая ситуация на рынке жилья

Собеседник рассказал, что до 2023 года рынок недвижимости в России демонстрировал заметный рост, а средняя стоимость квадратного метра в новостройках в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, увеличилась примерно на 10-15% в год. Это было связано с устойчивым спросом, а также с ростом доходов населения и доступности ипотечного кредитования.

«Прогнозы Всемирного банка и МВФ на 2024 год говорят о восстановлении экономики после пандемии COVID-19 и других глобальных вызовов. С учетом этих факторов, можно ожидать умеренного увеличения цен на недвижимость, особенно в крупных городах», — считает эксперт.

Он добавил, что инвестиции в недвижимость остаются одним из наиболее надежных способов сохранения капитала в России. Учитывая стабильный спрос и развитие инфраструктуры, вложения в недвижимость продолжат привлекать как российских, так и иностранных инвесторов.

Правительство России реализует ряд программ, направленных на поддержку ипотечного кредитования и доступности жилья для населения. Это включает в себя субсидирование процентных ставок по ипотеке и программы поддержки молодых семей и первичного жилья. Собеседник сделал выводы, что такие меры могут способствовать увеличению спроса и, как следствие, умеренному росту цен на квартиры.

Что будет с ценами на жилье в 2024 году

Максим Ильгов рассказал о необходимости учитывать международные экономические и политические тенденции, так как они могут оказывать влияние на рынок недвижимости. Однако, с учетом прогнозируемого укрепления рубля и стабилизации экономической ситуации в мире, ожидается, что эти факторы не будут оказывать значительного давления на российский рынок недвижимости.

Стоимость жилья в 2024 годуСтоимость жилья в 2024 году
Стоимость жилья в 2024 году
Фото: 1MI

«Исходя из текущих экономических тенденций и политики правительства России, можно ожидать, что цены на квартиры в 2024 году продемонстрируют умеренный рост. Основными двигателями этого роста станут улучшение экономической ситуации, развитие ипотечного кредитования и увеличение инвестиционной привлекательности недвижимости. В целом, рынок недвижимости в России остается стабильным и привлекательным для инвесторов», — уточнил эксперт.

Цены на квартиры могут не измениться в 2024 году

Директор Агентства недвижимости «ЭТАЖИ» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов считает, что в следующим году не стоит ждать изменения цен на жилье. Сейчас же наблюдается падение спроса на рынке недвижимости из-за повышения ключевой ставки.

«Однако для того, чтобы цены на квартиры резко стали падать, ставка должна продержаться длительный период — хотя бы год и больше. А, как показывают предыдущие кризисы, удерживать ее на высоком уровне государству невыгодно. Еще ни разу в истории России не было, чтобы ставка оставалась высокой дольше 7 месяцев. Предлагаю посмотреть, как относятся к снижению цен продавцы новостроек и жилья на вторичном рынке», — рассказал собеседник RostovGazeta.

Он добавил, что застройщикам невыгодно колоссально снижать цены, и делать они этого не будут ни при каких условиях. Им проще предоставлять скидки, устраивать акции на покупку жилья, предлагать субсидирование.

Продавцы жилья на «вторичке» не могут взять и одновременно резко снизить цены. Чтобы это произошло, покупательский спрос должен быть на очень низком уровне. Но чаще всего продавцы готовы ждать: выставив квартиру на продажу, не снижают ее стоимость 3-4 месяца. Если покупатель за этот период не появился, только тогда уступают немного в цене.

«То есть как минимум первые полгода снижения цены не будет. Да, можно рассчитывать на то, что будет больше продавцов, готовых торговаться. Причем, сумма торга будет увеличиваться до 7-10%. Но это дело индивидуальное: торг происходит только перед сделкой. Снижением стоимости квартир в общем смысле это назвать нельзя. В качестве резюме отмечу: значительного падения цен в ближайшие полгода точно не произойдет. Это доказано исторически — с 90-х годов сильного снижения стоимости недвижимости ни разу не было», — подчеркнул эксперт.

Будут ли падать цены на жилье

Генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева считает, что квартиры на вторичном рынке могут упасть в цене.

«Сегодня среднерыночная ставка составляет не менее 18%, что делает ежемесячные платежи неподъемными для многих граждан. В результате спрос на вторичную недвижимость падает. К весне, по моим прогнозам, цены в этом сегменте могут снизиться до 20%», — рассказала собеседница.

Она добавила, что ситуация на вторичном рынке улучшится после снижения ключевой ставки. Что касается первичного рынка, то, по ее словам, существенных изменений ждать не стоит.

Новые условия льготной ипотеки и повышение ключевой ставки

Правительство внесло изменения в некоторые параметры программы льготной ипотеки. Оно решило установить максимальную сумму кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита по льготным ипотечным программам составляла 12 млн рублей — вдвое больше. К тому же, согласно новому постановлению, первоначальный взнос был увеличен с 20% до 30%.

В ходе заседания 15 декабря Банк России принял решение о повышении ключевой ставки. Теперь она составляет 16% по сравнению с предыдущим показателем в 15%. Это уже пятая череда повышения ставки подряд в этом году.

Первое обновление произошло в июле. На то время Банк России принял решение повысить ставку с 7,5% до 8,5%, отреагировав таким образом на усиление инфляционных давлений. В общей сложности за пять месяцев ключевая ставка выросла более чем в два раза, чтобы достичь отметки в 16%.

И все эти показатели сильно влияют на ситуацию с ипотекой, а также рынком жилья.

Рост цен на жилье в 2023 году

По словам экспертов «Циан. Аналитика», в Ростове цены на вторичном рынке недвижимости выросли на 19% за год. Отчет показывает, что с января по октябрь 2023 года рынок постепенно сокращался, и к концу года количество доступных предложений уменьшилось на 25%.

Покупка квартиры в 2024 годуПокупка квартиры в 2024 году
Покупка квартиры в 2024 году

Ранее россияне предпочитали приобретать готовое жилье на вторичном рынке, реже обращая внимание на новостройки. Но после повышения ключевой ставки ситуация изменилась.

Сейчас стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Ростове составляет 126,9 тысячи рублей, с годовым приростом в 19%. Сравнительно, в Краснодаре цена за квадрат составляет 128,8 тысячи рублей с годовым приростом в 10%.

Согласно прогнозу аналитиков, в этих условиях ипотечный кредит на вторичном рынке будет все еще популярен среди покупателей с большим первоначальным взносом или тех, кто имеет финансовую стабильность и уверенность в погашении кредита в ближайшем будущем.

По мнению специалистов, спрос на рынке будет снижаться и переключаться на новостройки и аренду. В результате цены будут либо оставаться на одном уровне, либо медленно снижаться.

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