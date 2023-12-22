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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Правила проведения квестов ужесточат в Ростовской области с 1 марта

Правила проведения квестов ужесточат в Ростовской области после несчастных случаев

22 декабря 2023, 17:05
Фото: 1MI

Правила проведения квестов ужесточат в Ростовской области с 1 марта

В России, в том числе Ростовской области, введут новые правила для проведения квестов, сообщает Заксобрание региона.

Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов. А причиной такой инициативы стали несчастные случаи во время игр.

В том числе люди падали с высоты, получали переломы, а в помещениях происходили возгорания. Пострадавшими иногда становились несовершеннолетние.

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Теперь введут технические требования, они будут касаться персонала, пожарной безопасности и языка, на котором проводится квест. Также прописаны требования, чтобы отсутствовали любые болевые контакты.

Кроме того, игры будут разделять по возрастным категориям. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2024 года.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожарная безопасность#Правила#ГОСТ#Квесты#Росстандарт
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