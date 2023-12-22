Правила проведения квестов ужесточат в Ростовской области после несчастных случаев

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов. А причиной такой инициативы стали несчастные случаи во время игр.
В том числе люди падали с высоты, получали переломы, а в помещениях происходили возгорания. Пострадавшими иногда становились несовершеннолетние.
Теперь введут технические требования, они будут касаться персонала, пожарной безопасности и языка, на котором проводится квест. Также прописаны требования, чтобы отсутствовали любые болевые контакты.
Кроме того, игры будут разделять по возрастным категориям. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2024 года.
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