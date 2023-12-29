Жителей Ростовской области ждет дорогое вино и вокзал на месте аэропорта

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
«Прайм» сообщили, что в России с нового года подорожает вино. Рост стоимости напитка составит от 10 до 15%. К лету вино может подорожать и до 30%.
Связано это с трехкратным ростом акцизов. Закон о них подписали в конце ноября.
Эксперты уточняют, что первыми поднимутся в цене дешевые вина. Затем индексация коснется и элитной продукции, так как импорт будет подниматься в стоимости постепенно. На этом и захотят сыграть отечественные виноделы.
Жители Ростова в социальных сетях сообщили, что на проспекте Театральном обвалился потолок подземного перехода. На пол там упали огромные куски бетона, а оставшаяся стена осталась в трещинах.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако горожане назвали случившееся «позорищем» и обратили внимание, что, скорее всего, потолок продолжит обваливаться и дальше, а потому там стоит быть осторожнее.
Арбитражный суд снял запрет на строительные работы на территории старого аэропорта. Там возводят Центральный областной автовокзал.
Строительством объекта занимается компания местного олигарха Ивана Саввиди «Агроком Холдинг». Недавно в суд на нее подала «Донская сетевая компания». Она требовала прекратить строительные работы, так как из-за них повредилось электрохозяйство компании. Также истец хотел, чтобы «Агроком Холдинг» за счет своих средств восстановил поврежденное оборудование.
Суд изначально в обеспечении иска запретил на время строительство вокзала, однако на минувшем заседании это решение все-таки отменил. Тяжбы между компаниями продолжатся. Но, как пишет «РБК Ростов», работы на объекте уже возобновили.