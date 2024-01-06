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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Жительница Ростовской области назвала подробности конфликта с мигрантами

Очевидица рассказала, как мигранты собирались напасть на жителей поселка под Ростовом

6 января 2024, 11:37
Фото: Midjourney

Жительница Ростовской области назвала подробности конфликта с мигрантами

Жительница поселка Красный в Ростовской области рассказала, как вооруженные мигранты собирались напасть на мирных жителей, сообщили активисты «Русской общины».

Ранее они рассказывали, что 1 января мигрант приставал к инвалиду, но за него заступился подросток, который в итоге получил удар по голове. По данному факту возбудили уголовное дело.

Теперь активисты опубликовали видео с женщиной, рассказавшей, что иностранец в тот день позвонил своим друзьям и позвал пойти на разборки. По ее словам, они были вооружены ножами и собирались нападать на подростков и взрослых.

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«Всего их было около 20 человек, из-за чего детям пришлось прятаться. Мы выступаем за то, чтобы мигранта наказали», — заявила местная жительница.

Она добавила, что больше им ничего не надо.

О том, как произошел сам скандал, читайте в материале RostovGazeta.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Преступность#Последние новости Ростова на сегодня#Русская община
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