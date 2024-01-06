Очевидица рассказала, как мигранты собирались напасть на жителей поселка под Ростовом

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Ранее они рассказывали, что 1 января мигрант приставал к инвалиду, но за него заступился подросток, который в итоге получил удар по голове. По данному факту возбудили уголовное дело.
Теперь активисты опубликовали видео с женщиной, рассказавшей, что иностранец в тот день позвонил своим друзьям и позвал пойти на разборки. По ее словам, они были вооружены ножами и собирались нападать на подростков и взрослых.
«Всего их было около 20 человек, из-за чего детям пришлось прятаться. Мы выступаем за то, чтобы мигранта наказали», — заявила местная жительница.
Она добавила, что больше им ничего не надо.
О том, как произошел сам скандал, читайте в материале RostovGazeta.