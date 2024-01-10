Аномальные морозы накрыли Ростовскую область, а депутатов лишили иномарок

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали, что пресекли в регионе деятельность незаконного канала по поставке табака по трассе М-4 «Дон». Он проходил на участке дороги в Чертковском и Миллеровском районах.
Силовики уточнили, что в Ростовскую область с помощью канала пытались ввезти более полумиллиона пачек контрафактных сигарет и другой табачной продукции.
Удалось также установить причастных к организации незаконных поставок и задействованных в нелегальной деятельности. Они станут фигурантами уголовного дела. Сейчас устанавливаются представители торговых сетей, торгующие контрафактным табаком.
Агентство «ПортНьюс» сообщило, что в морских портах Азова и Таганрога собираются приостановить движение судов, чей класс ниже Ice1. Причина этому — анормальные морозы, прогнозируемые в регионе.
Ограничение вступило в силу с сегодняшнего дня. Из-за сильных морозов в портах может сковать лед. Запрет коснется и любых буксировочных операций, если случай не является аварийным.
Ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.
На сайте госзакупок появилась информация, что правительство Ростовской области ищет подрядчика, который окажет для депутатов и сенаторов транспортные услуги. На это власти готовы потратить чуть больше 15 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком рассчитан до конца года.
Всего депутатам в Ростовской области потребуется 13 автомобилей, для сенаторов — два авто. Кроме того, будет нужна еще одна дежурная машина.
В документации к закупке указывается, что машины депутатам и сенаторам нужны для в том числе, для служебных поездок в аэропорты в соседних городах, так как Платов до сих пор закрыт.
От подрядчика требуется за свой счет ремонтировать авто и выплачивать зарплату водителям. По всей видимости ездить сенаторы и депутаты будут на авто отечественного производства. На это указывает выписка из протокола заседания Госдумы.