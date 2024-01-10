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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Морозы остановили движение судов, а ростовские силовики накрыли канал поставки табака

Аномальные морозы накрыли Ростовскую область, а депутатов лишили иномарок

10 января 2024, 15:08
Фото: pxhere
Морозы остановили движение судов, а ростовские силовики накрыли канал поставки табака
Из-за морозов в Ростовской области в портах собираются приостановить движение судов, тем временем местных депутатов и сенаторов пересадят на отечественные авто, а силовики в регионе пресекли деятельность незаконного канала по доставке табака.

Незаконный канал на М-4

В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали, что пресекли в регионе деятельность незаконного канала по поставке табака по трассе М-4 «Дон». Он проходил на участке дороги в Чертковском и Миллеровском районах.

Силовики уточнили, что в Ростовскую область с помощью канала пытались ввезти более полумиллиона пачек контрафактных сигарет и другой табачной продукции.

Удалось также установить причастных к организации незаконных поставок и задействованных в нелегальной деятельности. Они станут фигурантами уголовного дела. Сейчас устанавливаются представители торговых сетей, торгующие контрафактным табаком.

В Ростовской области накрыли канал, по которому в регион везли нелегальный табак
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Скованные льдом порты

Агентство «ПортНьюс» сообщило, что в морских портах Азова и Таганрога собираются приостановить движение судов, чей класс ниже Ice1. Причина этому — анормальные морозы, прогнозируемые в регионе.

Ограничение вступило в силу с сегодняшнего дня. Из-за сильных морозов в портах может сковать лед. Запрет коснется и любых буксировочных операций, если случай не является аварийным.

Ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.

Ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.Ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.
Ограничения не будут распространяться на движение ледоколов, а также буксировку других судов ледоколами и проведение их по водоемам Ростовской области.
Фото: Pxhere
Из-за аномальных морозов в портах Ростовской области остановят движение судов
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Отечественные авто для слуг народа

На сайте госзакупок появилась информация, что правительство Ростовской области ищет подрядчика, который окажет для депутатов и сенаторов транспортные услуги. На это власти готовы потратить чуть больше 15 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком рассчитан до конца года.

Всего депутатам в Ростовской области потребуется 13 автомобилей, для сенаторов — два авто. Кроме того, будет нужна еще одна дежурная машина.

В документации к закупке указывается, что машины депутатам и сенаторам нужны для в том числе, для служебных поездок в аэропорты в соседних городах, так как Платов до сих пор закрыт.

От подрядчика требуется за свой счет ремонтировать авто и выплачивать зарплату водителям. По всей видимости ездить сенаторы и депутаты будут на авто отечественного производства. На это указывает выписка из протокола заседания Госдумы.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Происшествия
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