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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Главу миграционного управления на Дону представят 22 января после массовых увольнений

Главу миграционного управления на Дону представят 22 января после массовых увольнений

19 января 2024, 13:35
Фото: боря / Яндекс.Карты
Главу миграционного управления на Дону представят 22 января после массовых увольнений

Главу миграционного управления на Дону представят 22 января после увольнений

В Ростовской области в конце января появится новый руководитель управления по вопросам миграции регионального УМВД, пишет 1Rnd.

По информации издания, новый начальник появится в понедельник, 22 января, и сразу же приступит к работе. Говорится, что им якобы может стать полковник полиции Александр Мельников, который ранее был главой контрольно-ревизионного управления.

«Причиной является то, что все руководство УВМ подало рапорты на увольнение со службы. Они могут стать фигурантами уголовного дела по статье об организации преступного сообщества», — писало издание.

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Добавим, что никаких официальных комментариях об увольнениях и назначения не было. Сейчас вся информация уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Миграция#Дон#Уголовное дело#УМВД#Управление#Происшествия
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