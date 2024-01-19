Главу миграционного управления на Дону представят 22 января после массовых увольнений

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По информации издания, новый начальник появится в понедельник, 22 января, и сразу же приступит к работе. Говорится, что им якобы может стать полковник полиции Александр Мельников, который ранее был главой контрольно-ревизионного управления.
«Причиной является то, что все руководство УВМ подало рапорты на увольнение со службы. Они могут стать фигурантами уголовного дела по статье об организации преступного сообщества», — писало издание.
Добавим, что никаких официальных комментариях об увольнениях и назначения не было. Сейчас вся информация уточняется.
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