Распявшего себя на кресте блогера из Ростовской области отдали под суд

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В октябре 2023 года Кравцов проводил время в ресторане, где, по данным пресс-службы, показал в насмешливой форме свое распятие на деревянном кресте. После этого фотографии и видео были распространены в Интернете.
«У него был преступный умысел, направленный на публичное выражение своего явного неуважения к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих. По данному факту возбудили уголовное дело, сам фигурант находится под подпиской о невыезде», — говорится в публикации.
Отмечается, что судебное заседание состоится 13 февраля.
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что речь идет о блогере, который увидел в ресторане крест и решил на него залезть. После этого всю конструкцию подняли в воздух и она раскачивалась в помещении.