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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Блогера из Волгодонска будут судить за раскачивание на кресте

Распявшего себя на кресте блогера из Ростовской области отдали под суд

1 февраля 2024, 10:51
Фото: Pxhere
Блогера из Волгодонска будут судить за раскачивание на кресте
В Ростовской области будут судить Юрия Кравцова, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В октябре 2023 года Кравцов проводил время в ресторане, где, по данным пресс-службы, показал в насмешливой форме свое распятие на деревянном кресте. После этого фотографии и видео были распространены в Интернете.

«У него был преступный умысел, направленный на публичное выражение своего явного неуважения к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих. По данному факту возбудили уголовное дело, сам фигурант находится под подпиской о невыезде», — говорится в публикации.

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Отмечается, что судебное заседание состоится 13 февраля.

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что речь идет о блогере, который увидел в ресторане крест и решил на него залезть. После этого всю конструкцию подняли в воздух и она раскачивалась в помещении.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Ресторан#Происшествия#Оскорбление чувств верующих#Деревянный крест
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