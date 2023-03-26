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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

«Темперамент такой»: методист из Таганрога объяснила, почему оскорбила журналиста

26 марта 2023, 05:53
Фото: Яндекс. Карты
Дворец детского творчества в Таганроге

Оскорбившая журналиста методист из Таганрога принесла свои извинения после скандала

В Сети появилась аудиозапись, на которой педагог из Дворца детского творчества в Таганроге приносит свои извинения девушке-журналисту. которую она оскорбила несколькими днями ранее.

Ранее в Сети разошлась другая аудиозапись, на которой якобы методист Дворца детского творчества Таганрога Наталья Дергачева с использованием нецензурной лексики, угроз и личных оскорблений в адрес журналистки требует удалить публикацию с критикой работы учреждения, а также ее снимок, на распространение которого женщина не давала согласия. Сотрудница перешла на угрозы физической расправы, заявила о психическом расстройстве у журналиста, заподозрила ее в употреблении наркотиков, а также оскорбила ее различными вариантами обсценной лексики.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, депутат Госдумы Александр Хинштейн, что направит запросы Генпрокурору и губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы выявить правонарушения со стороны Дергачевой. Кроме того, стало известно, что журналист обратилась с заявлением в полицию, а правление регионального Союза журналистов заявило о своем обращении в Следственный комитет.

В ДДТ Таганрога заявили, что угрожавшая журналистке педагог якобы не работает там
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При этом в самом ДДТ завили что методист у них уже не работает два года.

На опубликованной 25 марта телеграм-каналом Don_Mash аудиозаписи женщина приносит свои извинения журналисту, заметка которой ей так не понравилась. «Я понимаю, что я была очень не права, я зацепила ваши профессиональные чувства. Но, вы же понимаете, что эти все некорректные высказывания в ваш адрес были спровоцированы вашим непонятным опросом. На меня это подействовало последней точкой кипения, вы понимаете?», — заявила методист. Свои предыдущие сообщения методист объяснила темпераментом. «Если бы я хотела вам навредить… Вы понимаете, что это темперамент такой. Взрывной характер!», — заявила Деркачева и посетовала, что сообщения были опубликованы в Сети, а саму ее опозорили на всю страну.

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