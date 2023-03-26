«Темперамент такой»: методист из Таганрога объяснила, почему оскорбила журналиста

На опубликованной 25 марта телеграм-каналом Don_Mash аудиозаписи женщина приносит свои извинения журналисту, заметка которой ей так не понравилась. «Я понимаю, что я была очень не права, я зацепила ваши профессиональные чувства. Но, вы же понимаете, что эти все некорректные высказывания в ваш адрес были спровоцированы вашим непонятным опросом. На меня это подействовало последней точкой кипения, вы понимаете?», — заявила методист. Свои предыдущие сообщения методист объяснила темпераментом. «Если бы я хотела вам навредить… Вы понимаете, что это темперамент такой. Взрывной характер!», — заявила Деркачева и посетовала, что сообщения были опубликованы в Сети, а саму ее опозорили на всю страну.