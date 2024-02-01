В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Начальная стоимость контракта составит 38,8 миллиона рублей, а победителя выберут в рамках электронного аукциона. Закупку разместил департамент по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.
Победитель аукциона станет известен 8 февраля. Все работы необходимо провести до 31 января 2025 года.
Исполнителю необходимо будет организовать канал связи VPN, также он займется технической поддержкой и мониторингом работы этих каналов. Если они перестанут работать, то подрядчику дадут четыре часа на восстановительные работы в случае поломки оборудования.
Компания-победитель обеспечит доступ дежурных частей к системе оповещения.
Ранее стало известно, что в Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС.