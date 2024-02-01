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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей

В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей

1 февраля 2024, 06:32
Фото: 89.mchs.gov.ru
В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей
В Ростовской области ищут подрядчика, который предоставит канал связи для оповещения местных жителей, говорится в материалах Госзакупок.

Начальная стоимость контракта составит 38,8 миллиона рублей, а победителя выберут в рамках электронного аукциона. Закупку разместил департамент по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.

Победитель аукциона станет известен 8 февраля. Все работы необходимо провести до 31 января 2025 года.

В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС
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Исполнителю необходимо будет организовать канал связи VPN, также он займется технической поддержкой и мониторингом работы этих каналов. Если они перестанут работать, то подрядчику дадут четыре часа на восстановительные работы в случае поломки оборудования.

Компания-победитель обеспечит доступ дежурных частей к системе оповещения.

Ранее стало известно, что в Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Оповещение#Система оповещения#Канал связи
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