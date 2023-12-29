В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС

Так 28 декабря ведомтство опубликовало план-график закупок на ближайшие три года на сумму около 600 миллионов рублей. При этом наибольшие затраты заложены на проведение модернизации региональной системы оповещения населения. Ее проведут в три этапа в ближайшие два года. Она коснется 26 городов и районов Ростовской области.