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В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС

В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС

29 декабря 2023, 09:26
Фото: 02.mchs.gov.ru
В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС
В Ростовской области в ближайшие два года планируется модернизировать региональную систему оповещения населения на территории 26 городов и районов, следует из план-графика закупок донского Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

Так 28 декабря ведомтство опубликовало план-график закупок на ближайшие три года на сумму около 600 миллионов рублей. При этом наибольшие затраты заложены на проведение модернизации региональной системы оповещения населения. Ее проведут в три этапа в ближайшие два года. Она коснется 26 городов и районов Ростовской области.

Общая сумма затрат составит 269,7 миллиона рублей, из них 168,7 миллиона потратят в 2024 году, остальные 101 миллион — в 2025-м.

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Кроме того, планируются траты на услуги связи по предоставлению каналов связи.

Ранее стало известно, что на защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Электроэнергия#ЧС#Тепло#Модернизация#Районы#Оповещение населения
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