Оповещение населения

В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС

В Ростовской области в ближайшие два года планируется модернизировать региональную систему оповещения населения на территории 26 городов и районов, следует из план-графика закупок донского Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.