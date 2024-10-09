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Оповещение населения

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2024
В Ростове-на-Дону сработали тревожные сирены
9 октября, 13:37
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Ростовчане заявили о сработавшей тревожной сирене
2 августа, 04:51
«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области
2 мая, 05:16
Жители Таганрога услышали сирены ночью 15 апреля
15 апреля, 04:58
2023
В Ростовской области модернизируют систему оповещения на случай ЧС
В Ростовской области в ближайшие два года планируется модернизировать региональную систему оповещения населения на территории 26 городов и районов, следует из план-графика закупок донского Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.
29 декабря 2023, 09:26
На защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей
9 ноября 2023, 17:44
Жители нескольких районов Ростова не услышали сирены во время проверки
В Ростове-на-Дону сработавшие в среду, 4 октября, сирены для оповещения населения услышали не все, сообщили горожане в соцсетях.
4 октября 2023, 10:41
Сирены зазвучат по всему Ростову-на-Дону 4 октября
В Ростове-на-Дону проведут проверку системы оповещения населения, сообщили в городской администрации.
29 сентября 2023, 11:03

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