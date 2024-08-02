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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Ростовчане заявили о сработавшей тревожной сирене

Ростовчане заявили о сработавшей тревожной сирене

2 августа 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в ночь на пятницу, 2 августа, сработала система оповещения населения, сообщили местные жители в ВК в группе «Это Ростов! Новости».

Они рассказали, что в городе начали звучать сирены. Но официальной информации об этом пока не поступало.

При этом пользователи в комментариях написали, что сирены были слышны не во всех частях города.

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«Где сирены? На северном тишина», — заявили ростовчане.

«Сейчас мотоциклы пронеслись мимо дома с таким же звуком, как и сирена. Следовательно, может, это мотоциклы гоняют?», — поинтересовались горожане.

«На Военведе три раза провыла тревога, но люди, в большинстве своем, как спали, так и продолжили спать», — сообщают местные жители.

Ранее власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Сирена#Происшествия#Оповещение населения
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