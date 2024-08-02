Ростовчане заявили о сработавшей тревожной сирене

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Они рассказали, что в городе начали звучать сирены. Но официальной информации об этом пока не поступало.
При этом пользователи в комментариях написали, что сирены были слышны не во всех частях города.
«Где сирены? На северном тишина», — заявили ростовчане.
«Сейчас мотоциклы пронеслись мимо дома с таким же звуком, как и сирена. Следовательно, может, это мотоциклы гоняют?», — поинтересовались горожане.
«На Военведе три раза провыла тревога, но люди, в большинстве своем, как спали, так и продолжили спать», — сообщают местные жители.
Ранее власти Шахт назвали причину срабатывания тревожной сирены.