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Published Сегодня, 10:41

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Часть ростовчан заявила, что не слышала сирен во время проверки

Жители нескольких районов Ростова не услышали сирены во время проверки

4 октября 2023, 10:41
Фото: cbs_fan/cc by sa 2.0/flickr.com
Часть ростовчан заявила, что не слышала сирен во время проверки
В Ростове-на-Дону сработавшие в среду, 4 октября, сирены для оповещения населения услышали не все, сообщили горожане в соцсетях.

Напомним, что в этот день по всему региону проводилась проверка системы оповещения населения. Утром запустили сирены, которые должны были услышать местные жители.

Их просили сохранять спокойствие, однако некоторые ростовчане рассказали, что ничего не слышали, когда началась проверка.

«Ростов — это только центр города, судя по тишине на Левенцовке», — пишут горожане.

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«Что за ложная информация? Как раз на Левенцовке была тревога и слышно было хорошо», — ответили другие местные жители.

«Где она завыла? Вообще ничего слышно не было на Ленина», — пишут пользователи. Также об этом рассказали некоторые жители Северного и Западного.

Но оказалось и много тех, кто услышали сирены. Поэтому к общему мнению ростовчане прийти не смогли.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Тревога#Сирены#Жители#Оповещение населения
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