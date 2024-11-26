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Тревога

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2024
«Там клопы и нет света»: жители Ростовской области пожаловались на неготовые укрытия
26 ноября, 14:39
Ростовчан предупредили о внезапных включениях тревожных сирен до конца года
Жителей Ростова предупредили о внеплановом включении сирен воздушной тревоги в ближайшие несколько месяцев.
9 октября, 19:12
«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября
6 октября, 11:12
Домофоны в Ростове-на-Дону научили предупреждать об атаках беспилотников
В Ростове квартирные домофоны научили предупреждать о воздушной опасности, атаках ракет и беспилотников и ЧС природного характера, сообщили городские власти.
1 октября, 05:08
«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области
2 мая, 05:16
В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?
В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.
23 апреля, 15:10
Сирены завоют по всей Ростовской области 6 марта
Жителей Ростовской области предупреждают о тревожных звуках сирен, которые они услышат в среду, 6 марта, сообщили в областном УМЧС.
6 марта, 06:48
2023
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
20 декабря 2023, 08:31
Жители нескольких районов Ростова не услышали сирены во время проверки
В Ростове-на-Дону сработавшие в среду, 4 октября, сирены для оповещения населения услышали не все, сообщили горожане в соцсетях.
4 октября 2023, 10:41
2022
Главной фобией в Ростовской области в 2022 году стал отъезд знаменитостей из России
Ростовской области попала в список встревоженных регионов, следует из данных «Национального индекса тревожностей».
26 декабря 2022, 13:51

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